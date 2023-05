Traisen vergibt 2:0-Führung gegen Altlengbach

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:08

2. Klasse Traisental/AV: Im Spiel von Traisen gegen SV Altlengbach gab es vor 50 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Altlengbach einen knappen 4:3-Sieger.

Für das erste Tor sorgte Pavol Poliacek. In der 35. Minute traf der Spieler des WSV Traisen ins Schwarze. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Doch kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, da trafen die Gastgeber erneut. In der 46. Minute erhöhte Ramazan Ercin auf 2:0 für Traisen. Doch die Heimelf konnte den komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung nicht lange halten. Enno Gal ließ sich in der 50. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für SV Altlengbach-Laabental. Patrick Bernhauser schockte den WSV Traisen und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Altlengbach (54./65.). Die Zeichen standen auf Sieg für Traisen, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Dank Bernhauser: 3:2-Sieg nach 0:2 für Altlengbach

Kurz vor Saisonende besetzt der WSV Traisen mit 17 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Traisen. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Altlengbach bekleidet mit 16 Zählern Tabellenposition 13. In der Verteidigung von SV Altlengbach-Laabental stimmt es ganz und gar nicht: 66 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SV Altlengbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und 15 Pleiten. Nach zehn Spielen ohne Sieg bejubelte Altlengbach endlich wieder einmal drei Punkte.

Nächster Prüfstein für den WSV Traisen ist USV Eichgraben (Montag, 17:00 Uhr). SV Altlengbach-Laabental misst sich am selben Tag mit SV Neulengbach (16:00 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: WSV Traisen – SV Altlengbach-Laabental, 2:3 (1:0)

65 Patrick Bernhauser 2:3

54 Patrick Bernhauser 2:2

50 Enno Gal 2:1

46 Ramazan Ercin 2:0

35 Pavol Poliacek 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei