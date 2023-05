Wichtiger Dreier für TSU Hafnerbach gegen Maria Anzbach

Details Dienstag, 30. Mai 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Im Spiel von TSU Förthof Hafnerbach gegen 1. SV Maria Anzbach gab es vor knapp 170 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von TSU Hafnerbach. Die Ausgangslage sprach für Hafnerbach, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Maria Anzbach war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt.

Die Gäste gerieten schon in der neunten Minute in Rückstand, als Matus Jorik das schnelle 1:0 für TSU Förthof Hafnerbach erzielte. Nur vier Minuten später scheiterte Emre Kayan am Keeper der Gäste. Christopher Ieremici nutzte die Chance für TSU Hafnerbach und beförderte in der 19. Minute das Leder dann aber doch zum 2:0 ins Netz. In Minute 24 trafen die Gäste nur die Querlatte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Heimmannschaft mit einer Führung in die Kabine ging. In der 55. Minute legte Jorik zum 3:0 zugunsten von Hafnerbach nach. Doch nun wachten die Gäste auf. Thomas Winter verkürzte für 1. SV Maria Anzbach später in der 69. Minute auf 1:3. Stephan Weidinger beförderte das Leder zum 2:3 von Maria Anzbach in die Maschen (78.). 1. SV Maria Anzbach steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass Maria Anzbach etwas hätte mitnehmen können.

Hafnerbach weiterhin mit Titelchance

TSU Förthof Hafnerbach präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 70 geschossene Treffer gehen auf das Konto von TSU Hafnerbach. Die Saisonbilanz von Hafnerbach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 16 Siegen und vier Unentschieden büßte TSU Förthof Hafnerbach lediglich vier Niederlagen ein. TSU Hafnerbach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

14 Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat 1. SV Maria Anzbach momentan auf dem Konto. Maria Anzbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Das nächste Mal ist Hafnerbach am 02.06.2023 gefordert, wenn man bei USV Eichgraben antritt. Für 1. SV Maria Anzbach geht es schon am Samstag beim SV Pressbaum weiter.

2. Klasse Traisental/AV: TSU Förthof Hafnerbach – 1. SV Maria Anzbach, 3:2 (2:0)

78 Stephan Weidinger 3:2

69 Thomas Winter 3:1

55 Matus Jorik 3:0

19 Christopher Ieremici 2:0

9 Matus Jorik 1:0

