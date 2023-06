TSU Hafnerbach von Eichgraben nicht zu stoppen

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:07

2. Klasse Traisental/AV: TSU Hafnerbach setzte sich vor 100 Besuchern standesgemäß gegen Eichgraben mit 3:0 durch. Als Favorit rein – als Sieger raus. Hafnerbach hat alle Erwartungen erfüllt. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der Gast am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Patrick Heiss stellte die Weichen für TSU Förthof Hafnerbach auf Sieg, als er in Minute 14 mit dem 1:0 zur Stelle war. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Heiss schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (64.). Sekou Keita von USV Eichgraben bekam vom Unparteiischen die Rote Karte zu sehen (68.) Matus Jorik besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für TSU Hafnerbach (73.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte Hafnerbach gegen Eichgraben.

Hafnerbach weiterhin im Titelrennen

Kurz vor Saisonende steht USV Eichgraben mit 34 Punkten auf Platz sieben.

Trotz des Sieges bleibt TSU Förthof Hafnerbach auf Platz zwei. Mit 73 geschossenen Toren gehört TSU Hafnerbach offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Traisental/AV. Nur viermal gab sich Hafnerbach bisher geschlagen. Seit sieben Begegnungen hat TSU Förthof Hafnerbach das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Eichgraben hat nächste Woche die SG Hohenberg/St.Aegyd zu Gast. Als Nächstes steht TSU Hafnerbach SV Würth Böheimkirchen gegenüber (Freitag, 19:30 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: USV Eichgraben – TSU Förthof Hafnerbach, 0:3 (0:1)

73 Matus Jorik 0:3

64 Patrick Heiss 0:2

14 Patrick Heiss 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei