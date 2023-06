Souveräner Sieg des FC Purkersdorf über Hohenberg/St.Aegyd

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Mit 0:3 verlor die SG Hohenberg/St.Aegyd am vergangenen Freitag zu Hause vor knapp 70 Fans deutlich gegen FC Purkersdorf. Pflichtgemäß strich FC Purkersdorf gegen Hohenberg/St.Aegyd drei Zähler ein. Die SG Hohenberg/St.Aegyd hatte das Hinspiel gegen Purkersdorf mit 3:1 gewonnen.

Der Favorit aus Purkersdorf wollte die Tabellenführung verteidigen und ließ auch keinen Zweifel am Erfolg. Philipp Grabner glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für FC Purkersdorf (4./38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Auch in Halbzeit zwei waren die Gäste spielbestimmend. Der dritte Streich von FC Purkersdorf war Thomas Prager vorbehalten (59.). Letztlich fuhr der Tabellenführer einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Purkersdorf bleibt in der Pole Position

Hohenberg/St.Aegyd muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt die Heimmannschaft weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Die SG Hohenberg/St.Aegyd überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Mit beeindruckenden 75 Treffern stellt Purkersdorf den besten Angriff der 2. Klasse Traisental/AV. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der Gast seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zwölf Spiele ist es her.

Während Hohenberg/St.Aegyd am Mittwoch, den 07.06.2023 (20:00 Uhr) bei USV Eichgraben gastiert, steht für FC Purkersdorf einen Tag später (18:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SV Pressbaum auf der Agenda.

2. Klasse Traisental/AV: SG Hohenberg/St.Aegyd – FC Purkersdorf, 0:3 (0:2)

59 Thomas Prager 0:3

38 Philipp Grabner 0:2

4 Philipp Grabner 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei