Der FC Purkersdorf feiert gegen Pressbaum Sieg und Titel

2. Klasse Traisental/AV: Der Gast verlor das letzte Saisonspiel vor 666 Zuschauern deutlich mit 0:4 gegen FC Purkersdorf. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Purkersdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Der Tabellenführer hatte im Hinspiel mit 1:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Der SV Pressbaum geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Mehmet Aydogan das schnelle 1:0 für FC Purkersdorf erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Lukas Leitl den Vorsprung von FC Purkersdorf auf 2:0. Der Tabellenführer kontrollierte das Spiel und den Gegner. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Für ruhige Verhältnisse sorgte Dominik Faschingeder, als er das 3:0 für Purkersdorf besorgte (71.). Marko Djukic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für das Heimteam (85.). Nach abgeklärter Leistung blickte FC Purkersdorf auf einen klaren Heimerfolg über Pressbaum.

Purkersdorf ist Meister!

Nach dem letzten Spiel der Saison kann FC Purkersdorf die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 2. Klasse Traisental/AV feiern. Offensiv reichte in diesem Fußballjahr niemand Purkersdorf das Wasser. Auch im letzten Match stellte FC Purkersdorf Treffsicherheit unter Beweis. In der Summe aller Saisonspiele kommt FC Purkersdorf auf 79 erzielte Tore. Kaum einem Gegner gelang es im Laufe der Saison, Purkersdorf zu bezwingen. Lediglich fünfmal verließ FC Purkersdorf das Feld als geschlagene Mannschaft. FC Purkersdorf lehrt die Gegner schon lange das Fürchten. Zum Saisonabschluss ist Purkersdorf nun schon seit 13 Spielen ungeschlagen.

Der SV Pressbaum holte aus 26 Spielen 30 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz elf. Die Anfälligkeit der eigenen Hintermannschaft zog sich beim SV Pressbaum wie ein roter Faden durch die Saison. Sie endete mit insgesamt 57 Gegentreffern. Kein Wunder also, dass die Defensivprobleme auch beim letzten Auftritt schonungslos aufgedeckt wurden. Die Verantwortlichen von Pressbaum werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal neun Siege und drei Remis brachte der SV Pressbaum zustande. Demgegenüber stehen satte 14 Niederlagen.

2. Klasse Traisental/AV: FC Purkersdorf – SV Pressbaum, 4:0 (2:0)

85 Marko Djukic 4:0

71 Dominik Faschingeder 3:0

13 Lukas Leitl 2:0

7 Mehmet Aydogan 1:0

