Hohenberg/St.Aegyd gewinnt Torfestival gegen Markersdorf

Details Sonntag, 20. August 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Vor 200 Besuchern trafen am Samstag die SG Hohenberg/St.Aegyd und der USC Markersdorf aufeinander. Erfolglos ging der Auswärtstermin des USC Markersdorf bei Hohenberg/St.Aegyd über die Bühne. Markersdorf verlor das Match mit 3:5.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USC Markersdorf bereits in Front. Christopher Grilz markierte in der dritten Minute die Führung. Den Freudenjubel der Gäste machte die SG Hohenberg/St.Aegyd zunichte, als Markus Pitgursky kurz darauf den Ausgleich besorgte (9.). Tamas Tasselmajer versenkte den Ball in der 13. Minute im Netz von Hohenberg/St.Aegyd. In der 23. Minute gelang den Gastgebern erneut der Ausgleich durch Erhan Gürbüz. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Klaus Ofner das 3:2 nach (43.). Die SG Hohenberg/St.Aegyd führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Postl gelingt die Vorentscheidung

Matteo Postl machte in der 58. Minute das 4:2 von Hohenberg/St.Aegyd perfekt. In der 83. Minute erzielte Markersdorfs Zivorad Misic das 3:4. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Alexander Hofecker, der das 5:3 aus Sicht der SG Hohenberg/St.Aegyd perfekt machte (88.). Mit dem Abpfiff war Hohenberg/St.Aegyd der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Die SG Hohenberg/St.Aegyd gastiert kommenden Samstag (19:30 Uhr) bei SV Altlengbach-Laabental. Das nächste Spiel des USC Markersdorf findet in zwei Wochen statt, wenn man am 01.09.2023 SV Altlengbach empfängt.

2. Klasse Traisental/AV: SG Hohenberg/St.Aegyd – USC Markersdorf, 5:3 (3:2)

88 Alexander Hofecker 5:3

83 Zivorad Misic 4:3

58 Matteo Postl 4:2

43 Klaus Ofner 3:2

23 Erhan Guerbuez 2:2

13 Tamas Tasselmajer 1:2

9 Markus Pitgursky 1:1

3 Christopher Grilz 0:1

