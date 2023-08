Knapper Heimsieg des SV Böheimkirchen gegen den SV Pressbaum

Details Sonntag, 27. August 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Rund 150 Zuschauer wollten sich das Spiel der 3. Runde zwischen dem SV Böheimkirchen und dem SV Pressbaum nicht entgehen lassen. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Böheimkirchen und dem SV Pressbaum, die mit 2:1 endete.

Nach einer kurzen Abtastphase jubelten die Gäste zum ersten Mal. Pascal Szczur brachte Pressbaum in der 13. Minute nach vorn. Noch vor der Pause war der Vorsprung aber wieder dahin. Agon Demiri nutzte die Chance für Böheimkirchen und beförderte in der 35. Minute das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Kartal stellt späten Sieg sicher

Die zweite Halbzeit war durch etliche Gelbe Karten (7) geprägt. Murat Kartal wurde zum Helden des Spiels, als er SV Würth Böheimkirchen mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (86.) doch noch in Front brachte. Letzten Endes ging SV Böheimkirchen im Duell mit dem SV Pressbaum als Sieger hervor.

Die Gastgeber übernahmen mit dem Sieg gegen den SV Pressbaum die Tabellenführung. SV Würth Böheimkirchen ist mit sechs Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Aus insgesamt 26 Matches holte Pressbaum in der letzten Spielzeit 30 Punkte und stand damit schlussendlich auf Platz elf.

Am kommenden Samstag tritt SV Böheimkirchen bei SC Schaubach Pyhra an, während der SV Pressbaum einen Tag zuvor den ASK Wilhelmsburg empfängt.

2. Klasse Traisental/AV: SV Würth Böheimkirchen – SV Pressbaum, 2:1 (1:1)

86 Murat Kartal 2:1

35 Agon Demiri 1:1

13 Pascal Szczur 0:1

