2. Klasse Triestingtal: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:12

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Nemanja Markovic (BSV Enzesfeld/H.)

Endergebnis:



1. Nemanja Markovic (BSV Enzesfeld/H. / 13295 Stimmen)

2. Sebastian Grandjean (SC Berndorf / 2161 Stimmen)

3. Christoph Hlavacek (Gumpoldskirchen / 1342 Stimmen)

4. Christoph Plenk (BSV Enzesfeld/H. / 884 Stimmen)

5. Manuel Braun (BSV Enzesfeld/H. / 814 Stimmen)

6. Mathias Haderer (BSV Enzesfeld/H. / 558 Stimmen)

7. Oliver Jäger (SC Schönau / 510 Stimmen)

8. Benjamin Czvitkovicz (ASC Leobersdorf / 318 Stimmen)

9. Christopher Scharrach (ASC Leobersdorf / 300 Stimmen)

10. Jan Riesner (BSV Enzesfeld/H. / 287 Stimmen)