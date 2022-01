Berndorf hat den Aufstieg längst verdient

Details Dienstag, 04. Januar 2022 19:23

In der Reihe der Ligaportal-Interviews kommt dieses Mal Albin Kajtezovic, Trainer des Sportclub Berndorf, zu Wort. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Triestingtal mit zwölf Siegen sowie einem Remis ungeschlagen und steht dennoch nicht alleine an der Tabellenspitze. Auch Enzersfeld/Hirtenberg hält unbesiegt ebenso bei unglaublichen 37 Punkten.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Albin Kajtezovic: "Sehr zufrieden! Wir haben im niederösterreichischen Cup zwei Topspiele gemacht und stehen völlig verdient im Viertelfinale, wo mit Bisamberg ein Gegner aus der 2. Landesliga auf uns wartet. Dazu muss ich meiner Mannschaft großen Respekt dafür zollen, wie sie im Amateurbereich mit der 'Doppelbelastung' umgegangen ist. Wir sind jetzt zum dritten Mal in Folge Herbstmeister. Aber leider hat uns Corona gleich zwei Mal in Folge den Aufstieg gekostet."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Kajtezovic: "Wir haben im Jugendbereich trotz Corona einen exorbitanten Zuwachs und über 100 Nachwuchsspieler. Da wird von den ehrenamtlichen Trainern und Funktionären Enormes geleistet. Ganz ehrlich: Da geht mir als Trainer das Herz auf. Da passiert etwas und wenn der Verein in dem Bereich was braucht: Ich helfe gerne. Dazu haben wir eine zweite Mannschaft fast aus dem Boden gestampft, weil wir über 60 Spieler hatten, die in Frage kommen und wir nicht wollten, dass sie aufhören oder den Verein verlassen. Diese Philosophie der Ausbildung, die es ja beispielsweise in Scheiblingkirchen gibt, ist ganz sicher der richtige Weg."

Abgang eines Torjägers und zwei Neue aus Tribuswinkel

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Kajtezovic: "Mit Gurur Veltan, der im Herbst in 13 Ligaspielen gleich 14 Treffer erzielt hat, verlieren wir leider einen echten Torjäger. Viele Stimmen haben gewarnt, dass er ein problematischer Spieler ist, aber bei mir hat er 'geliefert'. Nun möchte er sich verändern und wechselt nach Blumau, wir wollten ihm dabei keine Steine in den Weg legen. Mit Filip Omazic und Lukas Koller von Tribuswinkel gibt es zwei Zugänge, die über ein Riesenpotential verfügen. Unser Weg ist klar: Verjüngung der Mannschaft."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Kajtezovic: "Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Kajtezovic: "Ich kann diese Frage echt nicht beantworten. Das ist leider ein Wahnsinns-Thema."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Kajtezovic: "Es wird ein Fall für zwei. Enzersfeld/Hirtenberg, die ebenfalls ungeschlagen sind und eine sensationelle Saison spielen, oder wir. Ich hoffe natürlich, dass wir am Ende oben stehen. Aber egal wer, es gibt einen verdienten Meister."

