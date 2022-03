ASV Baden: Ein Traditionsverein nimmt Abschied

Details Mittwoch, 09. März 2022 06:18

Noch vor dem Beginn der Frühjahrssaison in der 2. Klasse Triestingtal gibt es leider traurige Nachrichten. Mit dem ASV Baden stellt erneut ein Traditionsverein aus Niederösterreich seinen Spielbetrieb ein! Die laufende Spielzeit 2021/22 wird man zwar noch zu Ende bestreiten, aber danach gehen beim ASV die Lichter aus. Mit dem 30. Juni 2022 endet in Baden ein stolzes Stück Fußballgeschichte und dies ausgerechnet ein Jahr vor dem hundertjährigen Vereins-Jubiläum.

Ligaportal wirft einen Blick in die Geschichtsbücher: Der Arbeitersportverein Baden wurde 1923 gegründet. Nach dem Februar 1934 wurden aber alle Arbeitervereine vom austrofaschistischen Regime aufgelöst. Als SV Baden versuchte man weiter am Spielbetrieb teilzunehmen. Durch den zweiten Weltkrieg musste der Verein jedoch 1941 stillgelegt werden. Nach der Befreiung Österreichs lebte der ASV Baden 1946 wieder auf und nahm in der Saison 1946/47 in der 2. Klasse Süd B am Spielbetrieb des Niederösterreichischen Fußball-Verbands teil. Historisch gesehen stand man im Schatten des damals noch in der Landesliga engagierten Lokalrivalen: Des bürgerlichen Badener AC.

Die heutige Anlage wurde 1952 errichtet und mit einem Badener Derby ASV gegen BAC eröffnet. In den folgenden Jahrzehnten hatten die beiden Vereine in der Bezirkshauptstadt dann eine wechselhafte Entwicklung. Größter sportlicher Erfolg für den Arbeitersportverein Baden war der überlegene Meistertitel in der 1. Klasse Süd in der Saison 2004/05. Nach 26 Runden stand die beeindruckende Bilanz von 23 Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen zu Buche. Mit 70 Punkten hatte der ASV am Ende gleich 21 Zähler Vorsprung auf Vizemeister Schwarzenbach. Dadurch war der ASV Baden ab der Spielzeit 2005/06 in der Gebietsliga Süd/Südost engagiert, wo man sich bis zum Abstieg 2011 halten konnte.

2013 folgte der Sturz aus der 1. Klasse Süd, weshalb der ASV ab der Saison 2013/14 nur mehr in der 2. Klasse zu finden war.

Als Ex-ÖFB-Teamspieler Kuljic beim ASV spielte...

Für Aufsehen sorgte der ASV Baden dann noch einmal in der Herbstsaison 2017: Ex-ÖFB-Teamspieler Sanel Kuljić durfte als prominenter Zugang präsentiert werden. Der ehemalige Bundesliga-Fußballer war 2014 wegen Betrugs, Erpressung und Nötigung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte mit anderen Beschuldigten gemeinsam Spieler bedroht und erpresst, damit sie für Wettbetrug Partien manipulierten. Fast dreieinhalb Jahre hatte er im Gefängnis gebüßt und nachdem seine ÖFB-Sperre abgelaufen war, nutzte er die Chance, mit seinem Sohn Emil beim ASV Baden wieder Fußball zu spielen.

Sanel Kuljić zeigte sich über die Gelegenheit beim ASV damals sehr erfreut: "Natürlich ist es für mich etwas ganz Besonderes, mit meinem Sohn zu spielen". Nur ein halbes Jahr später war sein Engagement in Baden jedoch bereits zu Ende. Der damals 40-jährige Stürmer hatte lediglich fünf Partien bestritten, ein Tor erzielt und eine Rote Karte gesehen, sein Herbst war von Verletzungen geprägt gewesen.

Eine halbe Saison nur. Damit sind wir wieder in der traurigen Gegenwart: Die Frühjahrssaison 2022 wird nun die letzte halbe Spielzeit des ASV Baden sein.