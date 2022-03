SC Pottenstein ist für das Frühjahr "wieder motiviert"

Details Donnerstag, 10. März 2022 10:46

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Lukas Grandl, Trainer des SC Pottenstein, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Triestingtal nach acht Siegen, einem Remis und vier Niederlagen mit 25 Punkten auf Rang fünf. Grandl, der sich in der Übertrittszeit in Pottenstein über einige Verstärkungen freuen durfte, ist für das Frühjahr ("man merkt das jeder nach der schwierigen Saison wieder motiviert ist") guter Dinge: "Die Zielsetzung im Verein hat sich nicht verändert und ist ein Platz unter den ersten fünf, wobei mit Enzesfeld und Berndorf die beiden ersten Plätze vermutlich schon vergeben sind. Aber ab Platz drei ist alles möglich."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Lukas Grandl: "Nach einen sehr starken Start mussten wir am Ende der Saison leider dem sehr kleinen Kader Tribut zollen und haben einige Punkte unnötig liegen lassen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Grandl: "Die Stimmung im Verein ist sehr gut und man merkt das jeder nach der schwierigen Saison wieder motiviert ist. Wir hatten mit dem Eistockschießen am Sportplatz, wo fast der gesamte Kader dabei war, ein lässiges Event. Auch punkto Jugendarbeit tut sich bei uns sehr viel: Durch den Jugendleiter Bernhard Böhm ist da viel geplant und auch schon fixiert."

"Breiter aufstellen, um in der Offensive flexibler zu werden"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Grandl: "Einziger Abgang ist Amel Sistek. Als Zugänge stehen Yannick Pollek, Tobias Fogoros, Sami Abidi, David Sael, Kurbin Berisha und Murat Uzun fest. Wir wollten uns im Allgemeinen breiter aufstellen im Kader, um vor allem in der Offensive flexibler zu werden. Auch auf der Tormannposition haben wir mit Tobias Fogoros einen talentierten jungen Tormann dazu bekommen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Grandl: "Wir blieben im Herbst von größeren Verletzungen zum Glück verschont. Dazu kommt Bayram Yenipinar nach seiner langen Sperre wieder zurück."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Grandl: "Die Zielsetzung im Verein hat sich nicht verändert und ist ein Platz unter den ersten fünf, wobei mit Enzesfeld und Berndorf die beiden ersten Plätze vermutlich schon vergeben sind. Aber ab Platz drei ist alles möglich."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Grandl: "Ich rechne zwar das es einige Verschiebungen wegen Corona geben wird, aber die Saison nicht abgebrochen wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Grandl: "Mit Enzesfeld und Berndorf haben sich zwei Titelaspiranten herauskristallisiert. Ich glaube, dass Berndorf am Schluss oben stehen wird."