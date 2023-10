Alland beendet gegen Schönau Negativserie

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:02

2. Klasse Triestingtal: Vor etwa 70 Besuchern empfing der SC Alland am Samstag den SC Schönau. Schönau konnte Alland nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der SC Alland den maximalen Ertrag.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Silviu Burcoiu trug sich in der 69. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Heimelf in Front. Zoltan-Andor Palhegyi versenkte die Kugel zum 2:0 für Alland (77.). Milos Lazic legte in der 86. Minute zum 3:0 für die Heimmannschaft nach. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Maurice Armatage, der das 4:0 aus Sicht des SC Alland perfekt machte (90.). Am Ende kam Alland gegen den SC Schönau zu einem verdienten Sieg.

Späte Treffer bringen drei sichere Punkte

Der SC Alland steht mit diesem Erfolg nun auf dem sechsten Platz. Alland bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. In den letzten fünf Begegnungen holte der SC Alland insgesamt nur drei Zähler.

Durch die Niederlage belegt Schönau jetzt den zehnten Tabellenplatz. Im Angriff des Gasts herrscht Flaute. Erst sechsmal brachte der SC Schönau den Ball im gegnerischen Tor unter. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SC Schönau deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist Schönau in diesem Ranking auf.

Alland stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SC Günselsdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Schönau den ASC Leobersdorf.

2. Klasse Triestingtal: SC Alland – SC Schönau, 4:0 (0:0)

90 Maurice Armatage 4:0

86 Milos Lazic 3:0

77 Zoltan-Andor Palhegyi 2:0

69 Silviu Burcoiu 1:0

