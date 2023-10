SC Felixdorf gewinnt hoch bei Pfaffstätten

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Der SC Pfaffstätten blieb gegen den 1.SC Felixdorf vor rund 190 Besuchern chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Der SC Felixdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Pfaffstätten einen klaren Erfolg.

In der 17. Minute bejubelte der 1.SC Felixdorf vor 190 Zuschauern den Treffer von Lukas Grabenwöger– neuer Spielstand: 1:0. Der SC Pfaffstätten geriet deutlicher in Rückstand, als der SC Felixdorf auf 2:0 erhöhte (23.) und wieder war der Torschütze Grabenwöger. In der 30. Minute schoss Grabenwöger das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Bis zur Pause hielt die Defensive von Pfaffstätten dicht, sodass sich der Vorsprung des SC Felixdorf nicht weiter vergrößerte.

Eine Nummer zu groß! Pfaffstätten kämpft brav dagegen, aber man merkt doch bei einigen Spielern einen Klassenunterschied. Mit dem 3 : 0 sind die Hausherren noch recht gut bedient. Vielleicht gibt es in der 2. Halbzeit noch das eine oder andere Tor für Pfaffstätten. Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Grabenwöger der Mann des Tages

Für das 1:3 des SC Pfaffstätten zeichnete Christoph Deimel verantwortlich (73.). Für das 4:1 des 1.SC Felixdorf sorgte Bernd Windisch, der in Minute 82 zur Stelle war. Der SC Felixdorf baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (91.). Damit erzielte Lukas Grabenwöger seinen vierten Tagestreffer. Ein starker Auftritt ermöglichte dem 1.SC Felixdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Pfaffstätten.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt der SC Pfaffstätten den sechsten Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die Lage von Pfaffstätten bleibt angespannt. Gegen den SC Felixdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des 1.SC Felixdorf aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwei ein. Erfolgsgarant des SC Felixdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 40 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Felixdorf. Der 1.SC Felixdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SC Pfaffstätten tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ATSV Teesdorf an. Einen Tag später empfängt der SC Felixdorf den SC Schönau.

2. Klasse Triestingtal: SC Pfaffstätten – 1.SC Felixdorf, 1:5 (0:3)

91 Lukas Grabenwoeger 1:5

82 Bernd Windisch 1:4

73 Christoph Deimel 1:3

30 Lukas Grabenwoeger 0:3

23 Lukas Grabenwoeger 0:2

17 Lukas Grabenwoeger 0:1

