Blumau vergibt gegen Gumpoldskirchen eine 2:0-Führung

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Etwa 100 Zuschauer wollten das Spiel der Tabellennachzügler in Gumpoldskirchen verfolgen. Gumpoldskirchen und der ASK Blumau lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Gumpoldskirchen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Blumau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Raphael Bauer traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Gurur Veltan (8.). Die Gastgeber zeigten sich sichtlich beeindruckt und brauchten etwas um den Rückschlag zu verdauen. Für das erste Tor der 1. SVG Gumpoldskirchen war Peter Schada verantwortlich, der in der 30. Minute das 1:2 besorgte. Doch noch vor der Pause drehten die Heimsichen das Spiel. Marijo Ikic glich nur wenig später für die Gastgeber aus (34.). Sandro Brisker stellte die Weichen für Gumpoldskirchen auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 3:2 zur Stelle war. Mit der Führung für Gumpoldskirchen ging es in die Halbzeitpause.

Rote Karte bringt Gäste nochmal heran

In der 70. Minute schickte der Referee Peter Schada (Tätl.) von der 1. SVG Gumpoldskirchen mit Rot vom Platz. Gumpoldskirchen musste den Treffer von Johann Kopitsch zum 3:4 hinnehmen (77.). Ein starker Auftritt ermöglichte Gumpoldsk. am Freitag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen den ASK Blumau.

Die 1. SVG Gumpoldskirchen bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Pleiten.

37 Tore kassierte Blumau bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Triestingtal. Der Tabellenletzte musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK Blumau insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten Partien hatte Blumau kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Gumpoldskirchen setzte sich mit diesem Sieg vom ASK Blumau ab und belegt nun mit elf Punkten den achten Rang, während Blumau weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am Samstag muss Gumpoldskirchen beim SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt ran, zeitgleich wird der ASK Blumau vom SC Pfaffstätten in Empfang genommen.

2. Klasse Triestingtal: 1. SVG Gumpoldskirchen – ASK Blumau, 4:3 (4:2)

77 Johann Kopitsch 4:3

42 Muekremin Ceper 4:2

38 Sandro Brisker 3:2

34 Marijo Ikic 2:2

30 Peter Schada 1:2

8 Gurur Veltan 0:2

3 Raphael Bauer 0:1

