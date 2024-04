Paffstätten bei Pottenstein mit Niederlage in letzter Minute

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 03:57

2. Klasse Triestingtal: Am Freitag verbuchte der SC Pottenstein vor 150 Besuchern einen 3:2-Erfolg gegen Pfaffstätten. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pottenstein die Nase vorn. Das Hinspiel hatte der Sportclub Pottenstein beim SC Pfaffstätten mit 5:1 für sich entschieden.

Sani Vuckic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SC Pottenstein (26./42.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Vuckic: Dreierpack und Siegestreffer in der Nachspielzeit

Pfaffstätten meldete sich mit dem Anschlusstreffer zurück. Mathias Schneider war es, der vor 150 Zuschauern Abschlussstärke bewies. In der 80. Minute gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Rene Schedel. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Vuckic den entscheidenden Führungstreffer für Pottenstein erzielte (94.). Am Ende verbuchte der Sportclub Pottenstein gegen den SC Pfaffstätten einen Sieg.

Im Tableau hatte der Sieg des SC Pottenstein keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz drei. Die Saison von Pottenstein verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der Sportclub Pottenstein nun schon neun Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Der SC Pottenstein ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage belegt Pfaffstätten weiterhin den vierten Tabellenplatz. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SC Pfaffstätten momentan auf dem Konto.

Pottenstein tritt am kommenden Samstag beim SC Schönau an, Pfaffstätten empfängt am selben Tag die FC AS Logistik Tribuswinkel.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – SC Pfaffstätten, 3:2 (2:0)

94 Sani Vuckic 3:2

80 Rene Schedel 2:2

59 Mathias Schneider 2:1

42 Sani Vuckic 2:0

26 Sani Vuckic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.