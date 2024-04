Negativserie von Gumpoldskirchen hält auch beim ATSV Teesdorf an

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 01:01

2. Klasse Triestingtal: Beim ATSV Teesdorf holte sich die 1. SVG Gumpoldskirchen vor 120 Zuschauern eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Teesdorf die Nase vorn. Gumpoldskirchen hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Die Anfangsphase hatten die Heimsichen ein leichtes Übergewicht.

Die Teesdorfer sind drauf und dran das Kommando hier auf eigenen Platz zu übernehmen. Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Die Führung des ATSV Teesdorf stellte Hakan Özsöz sicher. Der Angreifer traf vor 120 Zuschauern zum 1:0.

Es war eine spannende erste Halbzeit mit einigen Highlights. speziell die 43 Minute hatte es in sich. Eine Granate von einem Gumpoldskirchner wurde bravourös vom Top Goalie Andre Reischer pariert. freuen wir uns auf eine spannende 2. Halbzeit. Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Das Heimteam führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Shalaj macht den Sack zu

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen mit einem Elfmetertreffer der Ausgleich. Das 1:1 von Gumpoldskirchen bejubelte Mükremin Ceper (50.). Dass Teesdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lukas Manhart, der in der 77. Minute zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Felix Shalaj, der das 3:1 aus Sicht des ATSV Teesdorf perfekt machte (89.). Schließlich sprang für Teesdorf gegen die 1. SVG Gumpoldskirchen ein Dreier heraus.

Der ATSV Teesdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zuletzt lief es erfreulich für Teesdorf, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die schmerzliche Phase von Gumpoldskirchen dauert an. Bereits zum vierten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Der ATSV Teesdorf ist jetzt mit 14 Zählern punktgleich mit Gumpoldsk, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 22:44 auf dem neunten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Teesdorf beim SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt an, während die 1. SVG Gumpoldskirchen zwei Tage zuvor den SC Pfaffstätten empfängt.

2. Klasse Triestingtal: ATSV Teesdorf – 1. SVG Gumpoldskirchen, 3:1 (1:0)

89 Felix Shalaj 3:1

77 Lukas Manhart 2:1

50 Mükremin Ceper 1:1

40 Hakan Özsöz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.