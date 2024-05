Spannende Wendungen: SC Pottenstein dreht das Spiel gegen FC Tribuswinkel

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 02:57

In einem fesselnden Fußballabend trafen der FC Tribuswinkel und der SC Pottenstein aufeinander, bei dem die Gäste einen 2:4-Sieg davontrugen. Das Spiel, das mit hohen Erwartungen begann, enttäuschte nicht und bot den Zuschauern eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Bereits in der ersten Minute zeichnete sich ab, dass dieses Spiel ein unvergesslicher Fußballabend werden würde.

Ein Blitzstart und ein Spiel der Aufholjagden

Die Pottensteiner legten einen Blitzstart hin, als David Kysela das erste Tor des Spiels in der allerersten Minute erzielte, was den Gästen einen frühen Vorteil verschaffte. Doch der FC Tribuswinkel, auch bekannt als die Spielgemeinschaft Traiskirchen/Tribuswinkel II, ließ sich davon nicht beeindrucken und zeigte Charakter. In der 11. Minute erzielte Matthias Holzer den Ausgleich zum 1:1, ein wichtiges Tor, das den Hausherren neues Leben einhauchte. Die Fans wurden Zeugen eines intensiven Schlagabtausches, und in der 34. Minute ging der FC Tribuswinkel durch ein Tor von Dominik Bandic erstmalig in Führung.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur fünf Minuten später, in der 39. Minute, schaffte der SC Pottenstein den Ausgleich durch Dominic Neubauer. Mit einem Halbzeitstand von 2:2 gingen die Teams in die Pause, und alles war wieder offen.

SC Pottenstein zeigt Stärke in der zweiten Hälfte

Nach der Pause zeigten die Pottensteiner, warum sie nicht unterschätzt werden dürfen. In der 57. Minute brachte Sani Vuckic sein Team mit einem eindrucksvollen Tor erneut in Führung. Dieses Tor zum 2:3 zeigte die Entschlossenheit der Gäste, das Spiel zu gewinnen. Der FC Tribuswinkel versuchte, zurückzukommen, aber die Verteidigung der Pottensteiner stand fest.

Der entscheidende Moment kam in der 84. Minute, als Sani Vuckic erneut traf und das Ergebnis auf 2:4 erhöhte. Dieses Tor besiegelte das Schicksal des Spiels und sicherte dem SC Pottenstein einen verdienten Sieg. Trotz intensiver Bemühungen des FC Tribuswinkel, ins Spiel zurückzufinden, blieb es beim Endstand von 2:4. Die Pottensteiner zeigten eine beeindruckende Leistung, besonders in der zweiten Hälfte, und nahmen verdientermaßen die drei Punkte mit nach Hause.

Das Spiel endete mit diesem Ergebnis, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist, doch letztendlich war es der SC Pottenstein, der die Oberhand behielt und einen bemerkenswerten Sieg feiern konnte.

2. Klasse Triestingtal: FC Tribuswinkel : Pottenstein - 2:4 (2:2)

84 Sani Vuckic 2:4

57 Sani Vuckic 2:3

39 Dominic Neubauer 2:2

34 Dominik Bandic 2:1

11 Matthias Holzer 1:1

1 David Kysela 0:1

