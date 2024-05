ASC Leobersdorf triumphiert deutlich über ATSV Teesdorf

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 02:58

In einem spannenden Match am Freitagabend setzte sich der ASC Leobersdorf mit einem beeindruckenden 4:0 gegen den ATSV Teesdorf durch. Bereits von Anfang an dominierte die Heimmannschaft das Spielgeschehen und ließ den Gästen kaum eine Chance. Mit diesem Sieg unterstreicht der ASC Leobersdorf seine Ambitionen in der Liga und zeigt eine beeindruckende Teamleistung.

Früher Vorsprung für den ASC Leobersdorf

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei der ASC Leobersdorf direkt zu Beginn seine Offensivstärke demonstrierte. Schon in der 8. Minute konnte Daniel Aichinger das erste Tor für die Leobersdorfer erzielen und somit den Grundstein für den späteren Erfolg legen. Dieser frühe Treffer gab dem Team zusätzlichen Schwung, und sie setzten die Teesdorfer weiter unter Druck. In der 40. Minute gelang es Noah Milivojevic, den Vorsprung mit einem weiteren Tor zum 2:0 zu verdoppeln. Die erste Halbzeit endete mit diesem Stand, wobei der ASC Leobersdorf klar das Spiel dominierte und sich zahlreiche Chancen erarbeitete.

Zweite Halbzeit: Leobersdorf baut Vorsprung trotz Roter Karte aus

Trotz des komfortablen Vorsprungs ließen die Leobersdorfer nicht nach und suchten weiterhin den Weg nach vorne. Ihre Bemühungen wurden in der 74. Minute belohnt, als Grigorios Pegios das 3:0 erzielte. Nur drei Minuten später, in der 77. Minute, bewies Pegios erneut seine Klasse und schoss das 4:0, wodurch er zum Mann des Spiels avancierte. Zwischen diesen beiden Toren musste der ASC Leobersdorf allerdings einen Rückschlag verkraften, als in der 70. Minute Benjamin Czvitkovicz mit einer Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang es den Leobersdorfern, ihren Vorsprung nicht nur zu verteidigen, sondern sogar auszubauen.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 4:0-Sieg für den ASC Leobersdorf. Mit dieser eindrucksvollen Leistung zeigte die Mannschaft ihre Stärke und Entschlossenheit und ließ den ATSV Teesdorf, der über weite Strecken des Spiels kaum nennenswerte Offensivaktionen setzen konnte, chancenlos zurück. Der ASC Leobersdorf feierte somit einen verdienten Sieg in einem Spiel, das von Beginn an von ihrer Dominanz geprägt war.

2. Klasse Triestingtal: Leobersdorf : Teesdorf - 4:0 (2:0)

77 Grigorios Pegios 4:0

74 Grigorios Pegios 3:0

40 Noah Milivojevic 2:0

8 Daniel Aichinger 1:0

