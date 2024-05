SC Felixdorf triumphiert mit 3:0 über ATSV Teesdorf

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:47

In einer dominanten Vorstellung konnte der SC Felixdorf einen klaren 3:0 Sieg gegen den ATSV Teesdorf in der 19. Runde der 2. Klasse Triestingtal verbuchen. Die Gäste zeigten sich über das gesamte Spiel hinweg überlegen und sicherten sich durch Tore von Tobias Gersch und Lukas Grabenwöger alle drei Punkte. Der ATSV Teesdorf hingegen konnte trotz Heimvorteil keine nennenswerten Akzente setzen.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Felixdorf

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als die Felixdorfer Mannschaft bereits in der 34. Minute durch Lukas Grabenwöger in Führung ging. Nach einem präzise ausgeführten Angriff über die linke Flanke konnte Grabenwöger den Ball gekonnt im Netz der Heimmannschaft unterbringen. Die Teesdorfer versuchten, eine Antwort zu finden, und erhöhten ihren Druck im Mittelfeld, jedoch ohne Erfolg, den Felixdorfer Abwehrriegel zu durchbrechen.

Die restliche erste Hälfte verlief größtenteils im Mittelfeld mit einigen Versuchen von Teesdorf, den Ausgleich zu erzielen. Ihre Anstrengungen blieben jedoch fruchtlos gegen eine gut organisierte Felixdorfer Defensive, die kaum Chancen zuließ. Mit einem 0:1 Rückstand für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Felixdorf setzt sich durch

Nach der Pause kam Felixdorf mit erneuter Energie zurück aufs Feld. In der 71. Minute baute Tobias Gersch die Führung aus. Nach einem schnellen Konter über die rechte Seite platzierte er den Ball präzise im langen Eck des Tores, was den Spielstand auf 0:2 erhöhte. Nur zwei Minuten später folgte der dritte Treffer für Felixdorf, erneut durch Lukas Grabenwöger. Dieser nutzte eine Unachtsamkeit in der Teesdorfer Verteidigung und schloss einen Solo-Lauf erfolgreich ab, indem er den Ball an dem herausstürmenden Torwart vorbeischob.

Die Teesdorfer wirkten sichtlich geschockt nach dem dritten Gegentor und fanden keinen Weg, sich zu erholen. Trotz einiger Wechsel und taktischer Anpassungen gelang es ihnen nicht, den Defensivblock der Felixdorfer zu überwinden. Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 0:3, wobei die Gäste ihre Überlegenheit unter Beweis stellten.

Der ATSV Teesdorf muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und Lösungen finden, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können. Der SC Felixdorf hingegen kann mit dieser Leistung zufrieden sein und auf einer soliden Defensiv- und effektiven Angriffsleistung aufbauen, um die Saison erfolgreich fortzusetzen.

2. Klasse Triestingtal: Teesdorf : SC Felixdorf - 0:3 (0:1)

73 Lukas Grabenwöger 0:3

71 Tobias Gersch 0:2

34 Lukas Grabenwöger 0:1

