Leidenschaftliches Duell in Leobersdorf: ASC triumphiert mit 4:2 gegen SC Schönau

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:23

In einer spannenden Begegnung der 20. Runde der 2. Klasse Triestingtal zeigte der ASC Leobersdorf eine beeindruckende Leistung gegen den SC Schönau und sicherte sich einen 4:2-Sieg. Das Spiel, das zahlreiche Wendungen bot und die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt, war ein echtes Highlight des Spieltags.

Leobersdorfer Übernahme nach anfänglichem Gleichgewicht

Die Partie begann energiegeladen mit dem Anpfiff und der ASC Leobersdorf zeigte sofort seine Angriffsabsichten. Bereits in der 26. Minute gelang es Adrian Demirel, den Führungstreffer für die Leobersdorfer zu erzielen. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste aus Schönau unter Druck, die jedoch nicht lange brauchten, um zurückzuschlagen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, erzielte Justin Secco den Ausgleich für die Schönauer, und das Spiel ging mit einem 1:1 in die Halbzeit.

Ein zweiter Durchgang voller Action und Tore

Die zweite Hälfte des Spiels bot noch mehr Spannung als die erste. SC Schönau kam stark aus der Kabine und Lirim Hamzaj brachte die Gäste in der 49. Minute mit 2:1 in Führung. Dieser Vorsprung hielt jedoch nicht lange, denn der ASC Leobersdorf zeigte eine beeindruckende Reaktionsfähigkeit. Nach einem Elfmeter in der 65. Minute, ausgelöst durch ein Foul an einem Leobersdorfer Spieler, nutzte Noah Milivojevic die Chance, um nur eine Minute später, in der 66. Minute, den Ausgleich zu erzielen.

Die Leobersdorfer ließen nicht locker und drängten auf den Führungstreffer, der schließlich in der 69. Minute durch Benjamin Czvitkovicz fiel. Dieses Tor zum 3:2 gab dem Heimteam neuen Schwung und die Schönauer fanden keine Antwort auf die fortgesetzte Offensive der Leobersdorfer. In der Schlussphase des Spiels, als die Schönauer alles nach vorne warfen, um vielleicht noch den Ausgleich zu erzielen, schlug Marco Kaiser in der 90. Minute zu und besiegelte mit seinem Tor zum 4:2 den Sieg für den ASC Leobersdorf.

Als der Schiedsrichter nach 93 Minuten das Spiel abpfiff, feierten die Spieler und Fans des ASC Leobersdorf ihren wohlverdienten Sieg. Dieser Triumph lässt die Leobersdorfer weiterhin hoffen, in der Liga die Top-Position zu halten, während der SC Schönau sich von dieser Niederlage erholen muss.

Der Sieg des ASC Leobersdorf zeigt einmal mehr, dass in der 2. Klasse Triestingtal alles möglich ist und dass die Leidenschaft und der Kampfgeist bis zum letzten Pfiff entscheidend sind.

2. Klasse Triestingtal: Leobersdorf : Schönau - 4:2 (1:1)

91 Marco Kaiser 4:2

69 Benjamin Czvitkovicz 3:2

66 Noah Milivojevic 2:2

49 Lirim Hamzaj 1:2

43 Justin Secco 1:1

26 Adrian Demirel 1:0

