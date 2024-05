Teesdorf dreht Spiel gegen Blumau

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:21

In einem nervenaufreibenden Match der 20. Runde in der 2. Klasse Triestingtal gelang es dem ATSV Teesdorf, in einem spannenden Schlagabtausch gegen den ASK Blumau einen knappen Sieg von 3:2 zu erkämpfen. Das Spiel, das auf dem Platz des ASK Blumau ausgetragen wurde, bot zahlreiche Wendungen und hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Besonders bemerkenswert waren die Leistungen der Torschützen, die maßgeblich zum Ausgang des Spiels beitrugen.

Früher Führungstreffer setzt Teesdorf unter Druck

Der Arbeitersportklub Blumau legte einen Blitzstart hin, als Arnis Maliqi bereits in der 4. Minute das 1:0 erzielte. Dieser frühe Treffer sorgte für eine energiegeladene Stimmung auf dem Platz. Die Blumauer, die vor heimischem Publikum spielten, schienen den Schwung nutzen zu wollen, um das Spielgeschehen frühzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch der Arbeiter Turn- und Sportverein Teesdorf ließ sich nicht beirren und fand nur 16 Minuten später durch Stefan Wagner den Ausgleich. Wagner, der in der 20. Minute traf, brachte die Teesdorfer zurück ins Spiel und stellte die Weichen auf einen offenen Schlagabtausch.

Torreiches zweites Halbzeit und dramatisches Finish

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit Hochspannung und Kampf um jeden Ball. Felix Shalaj trat in der 51. Minute für Teesdorf in Erscheinung und brachte sein Team erstmals in Führung. Dieses 1:2 schien die Wende im Spiel zu markieren, doch der ASK Blumau zeigte Resilienz. Ramazan Comak war es, der in der 65. Minute das 2:2 erzielte und die Hoffnungen der Blumauer am Leben hielt. Dieser Treffer setzte neue Energien frei und das Spiel wogte hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten.

Es schien, als würde das Spiel mit einem Unentschieden enden, doch Felix Shalaj hatte andere Pläne. In der 87. Minute zeigte er erneut seine Klasse, indem er einen entscheidenden Treffer zum 2:3 erzielte und somit seine herausragende Leistung mit einem Doppelpack krönte. Dieses späte Tor ließ die Herzen der Teesdorfer Anhänger höher schlagen und stellte die Weichen für einen Auswärtssieg. Die letzten Minuten waren geprägt von intensiven Verteidigungsanstrengungen der Teesdorfer, die nichts unversucht ließen, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 96 intensiven Minuten schließlich abpfiff, war der Jubel bei den Gästen groß. Der ATSV Teesdorf konnte mit diesem wichtigen Sieg wichtige Punkte im Kampf um die Plätze im Mittelfeld sichern, während der ASK Blumau trotz einer starken Leistung leer ausging. Das Spiel war ein weiteres Beispiel für die Spannung und die Überraschungen, die der Fußball so oft bereithält.

2. Klasse Triestingtal: Blumau : Teesdorf - 2:3 (1:1)

87 Felix Shalaj 2:3

65 Ramazan Comak 2:2

51 Felix Shalaj 1:2

20 Stefan Wagner 1:1

4 Arnis Maliqi 1:0

