SC Alland triumphiert mit 5:0 gegen SC Günselsdorf in beeindruckender Heimvorstellung

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:23

Im Rahmen der 20. Runde in der 2. Klasse Triestingtal lieferte der SC Alland eine herausragende Leistung ab und besiegte den SC Günselsdorf mit einem beeindruckenden 5:0. Von Anfang bis Ende dominierte der Sportclub Alland das Spielgeschehen und ließ dem Gegner keine Chance. Der Erfolg wurde durch die herausragenden Leistungen von Zoltan-Andor Palhegyi, Mario Orsolic und Baris Arzuman gesichert, die für ihre Mannschaft mehrfach erfolgreich waren.

Schneller Start und frühe Führung

Bereits in der ersten Minute des Spiels, das pünktlich angepfiffen wurde, zeigte der SC Alland seine Ambitionen. Der Ton für das Spiel wurde gesetzt, als Maximilian Loibnegger bereits in der 11. Minute das erste Tor erzielte und damit die Führung für den Sportclub Alland sicherte. Der frühe Treffer gab den Hausherren weiteren Aufwind und sie dominierten das Ballgeschehen mit klaren Passstafetten und zielgerichteten Angriffen. In der 32. Minute konnte Zoltan-Andor Palhegyi die Führung durch einen gekonnten Schuss ins Netz erweitern, was die Überlegenheit von Alland unterstrich.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, war es erneut Zoltan-Andor Palhegyi, der das Runde souverän im Eckigen unterbrachte und den Spielstand auf 3:0 erhöhte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der SC Alland in die Halbzeitpause, während der SC Günselsdorf nach Lösungen suchen musste, um in das Spiel zurückzufinden.

Zweite Halbzeit: Alland setzt noch einen drauf

Die zweite Hälfte des Spiels begann, ohne dass die Gäste aus Günselsdorf eine Antwort auf die Übermacht des SC Alland finden konnten. Die Heimmannschaft setzte ihre dominante Darbietung fort und erspielte sich weitere Chancen. Die Entschlossenheit des SC Alland zeigte sich erneut in der Schlussphase des Spiels, als Mario Orsolic in der 90. Minute das vierte Tor für seine Mannschaft erzielte.

Fast unmittelbar darauf, noch in der Nachspielzeit, setzte Baris Arzuman den Schlusspunkt eines denkwürdigen Abends. Mit seinem Tor zum 5:0 in der 90. Minute beendete er das Torfestival zugunsten des SC Alland. Dieser Sieg unterstreicht die Stärke und die taktische Reife des SC Alland, die ihnen erlaubte, das Spiel über 94 Minuten zu kontrollieren und keinen Zweifel an ihrem Anspruch auf einen Sieg aufkommen zu lassen.

Der fulminante 5:0-Endstand spiegelte die Überlegenheit des SC Alland in diesem Spiel wider und lieferte den Fans spektakuläre Momente und Grund zum Feiern. Mit diesem beeindruckenden Heimsieg bestätigt der SC Alland seine starke Form in der laufenden Saison und sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz in der Liga.

2. Klasse Triestingtal: Alland : Günselsdorf - 5:0 (3:0)

91 Baris Arzuman 5:0

90 Mario Orsolic 4:0

45 Zoltan-Andor Palhegyi 3:0

32 Zoltan-Andor Palhegyi 2:0

11 Maximilian Loibnegger 1:0

