SC Felixdorf lässt in Schönau nichts anbrennen

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 20:14

In einer Partie der 21. Runde in der 2. Klasse Triestingtal setzte sich der SC Felixdorf beim SC Schönau mit 3:1 durch. Trotz eines beherzten Einsatzes der Gastgeber konnten die Felixdorfer ihre Favoritenrolle bestätigen und drei Punkte mit nach Hause nehmen. Bereits in der ersten Halbzeit legte der Favorit den Grundstein für den Sieg und ließ sich auch durch den zwischenzeitlichen Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen.

Grabenwöger bringt Favoriten in Führung

Von Beginn an war zu spüren, dass Felixdorf als Tabellenzweiter seine Ambitionen unterstreichen wollte. Schon nach zehn Minuten erhielten die Gäste ihren ersten Eckball, und in der 14. Minute folgte ein gefährlicher Freistoß nach einem hohen Bein der Schönauer knapp außerhalb des Strafraums. Die erste entscheidende Szene ließ nicht lange auf sich warten: In der 22. Minute nutzte Lukas Grabenwöger eine Unaufmerksamkeit in der Schönauer Abwehr und erzielte das 0:1.

Die Felixdorfer hatten das Spiel gut im Griff, aber die Hausherren kämpften sich tapfer in die Partie. Eine Ecke für die Gastgeber in der 29. Minute brachte nichts ein, und so ging es mit einem knappen 0:1 in die Halbzeitpause. Felixdorf war dem zweiten Tor näher als die Heimischen dem Ausgleich, doch die Schönauer hofften auf eine Wende im zweiten Durchgang.

Felixdorf mit längerem Atem

Die zweite Hälfte begann vielversprechend für Schönau. In der 47. Minute verpasste ein Freistoß von Alexander Simic nur knapp das Ziel. Doch es war ein Elfmeter in der 59. Minute, der die heimischen Fans jubeln ließ. Nach hitzigen Diskussionen wurde das Foul bestätigt, und Kapitän Simic verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:1.

Die Freude währte jedoch nicht lange. Wenig später hatten die Felixdorfer die Nase wieder vorne. In der 64. Minute war es Patrick Ganauser, der die Gäste erneut in Führung brachte. Der Tabellenzweite hatte damit wieder die Oberhand und ließ sich nicht beirren. Ein weiterer Wechsel bei den Schönauern brachte frische Kräfte ins Spiel, doch auch die die Gäste tauschten mehrfach aus und verstärkten ihre Defensive.

In der 76. Minute machte Bernd Windisch dann alles klar. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 1:3 und besiegelte damit den Sieg für seine Mannschaft. Trotz weiterer Bemühungen und eines vergebenen Elfmeters von Grabenwöger in der 88. Minute, den Schönau-Spielertrainer Dalibor Grujic bravourös parierte, konnten die Heimischen nicht mehr zurückkommen. Nach 90 Minuten endete die Partie mit einem verdienten 3:1-Erfolg für den SC Felixdorf.

2. Klasse Triestingtal: Schönau : SC Felixdorf - 1:3 (0:1)

76 Bernd Windisch 1:3

64 Patrick Ganauser 1:2

59 Alexander Simic 1:1

22 Lukas Grabenwöger 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

