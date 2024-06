SC Pottenstein siegt in packendem Duell gegen SC Alland

Spielberichte

In einem spannenden und torreichen Spiel setzte sich der SC Pottenstein mit 4:2 gegen den SC Alland durch. Bereits in der Anfangsphase legten die Pottensteiner den Grundstein für ihren Sieg und konnten ihre Führung in der zweiten Halbzeit verteidigen und ausbauen. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, jedoch hatten die Hausherren aus Pottenstein das bessere Ende für sich.

Furioser Beginn der Pottensteiner

Von der ersten Minute an zeigten die Pottensteiner ihre Entschlossenheit, das Spiel zu dominieren. Bereits in der sechsten Minute gelang Dominic Neubauer das erste Tor für den SC Pottenstein nach einem präzisen Eckball. Nur zwei Minuten später erhöhte Denis Pecho auf 2:0, indem er im Eins-gegen-Eins dem Torhüter der Gäste keine Chance ließ und den Ball ins untere linke Eck schob.

Erster Versuch der Gäste durch einen Schlenzer von halb links 20 Meter vor dem Kasten, leichte Beute für den Schlussmann der Pottensteiner (14.). Denis Anthony Muratovic, Ticker-Reporter

Die Gäste aus Alland fanden zunächst kein Mittel gegen die druckvoll agierenden Pottensteiner. Ein Schlenzer aus etwa 20 Metern in der 14. Minute war eine leichte Beute für den Schlussmann der Pottensteiner. Doch in der 23. Minute gelang dem SC Alland der Anschlusstreffer. Mario Orsolic nutzte einen kapitalen Fehlpass der Pottensteiner und schob den Ball nach einem gekonnten Solo ins leere Tor.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Eine 100-prozentige Torchance vergaben die Pottensteiner, indem sie den Ball über das Tor jagten. Kurz vor der Halbzeit hatte Pierre Erhardt die Chance, die Führung weiter auszubauen, scheiterte jedoch am glänzend aufgelegten Torhüter der Gäste. Mit einem 2:1 ging es in die Pause.

Fazit erste Halbzeit, SC Pottenstein mit einer fulminanten Anfangsphase womit die Gäste nicht gerechnet haben, ab min. 20 kamen die Gäste ein wenig besser ins Spiel und konnten zu mindest den Anschluss durch einen kapitalen Schnitzer machen.Die 2te Halbzeit verspricht spannend zu bleiben. Denis Anthony Muratovic, Ticker-Reporter

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann so spannend, wie die erste endete. In der 57. Minute stellte Pierre Erhardt den Zwei-Tore-Vorsprung für den SC Pottenstein wieder her. Nach einem schönen Vorstoß über die rechte Seite erhielt Erhardt einen präzisen Querpass und verwandelte sicher zum 3:1.

Doch der SC Alland gab sich noch nicht geschlagen. In der 60. Minute erzielte Alexander Stephan das 3:2 nach einer sehenswerten Flanke und einem platzierten Volley-Schuss. Die Spannung im Spiel war nun förmlich greifbar.

Pottenstein jetzt mit einer Chance nach der anderen. Die Hausherren versuchen die Entscheidung herbeizuführen. Denis Anthony Muratovic, Ticker-Reporter

Die Pottensteiner drängten in der Folge auf die Entscheidung und erarbeiteten sich Chance um Chance. In der 81. Minute fiel schließlich die Vorentscheidung. David Kysela traf nach einer starken Aktion über die rechte Seite zum 4:2 und setzte damit den Schlusspunkt in dieser packenden Partie.

Ein gebrauchter Tag für einige Spieler, insbesondere Habeler, der mit einem Fehlpass in der ersten Halbzeit und einem Gegentor über seine Seite in der zweiten Halbzeit nicht seinen besten Tag erwischte. Doch seine Mannschaftskollegen kompensierten diese Fehler eindrucksvoll und sicherten dem SC Pottenstein den verdienten Sieg.

Mit diesem Erfolg konnte der SC Pottenstein seine Position in der 2. Klasse Triestingtal weiter festigen. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene und kämpferische Leistung, die letztlich mit drei Punkten belohnt wurde.

2. Klasse Triestingtal: Pottenstein : Alland - 4:2 (2:1)

81 David Kysela 4:2

60 Alexander Stephan 3:2

57 Pierre Erhardt 3:1

23 Mario Orsolic 2:1

8 Denis Pecho 2:0

6 Dominic Neubauer 1:0

