Yildirim-Dreierpack! FC Tribuswinkel feiert 5:0-Kantersieg

Details Samstag, 01. Juni 2024 17:51

Im vorletzten Meisterschaftsspiel der Saison zeigte der FC Tribuswinkel in der 2. Klasse Triestingtal eine beeindruckende Leistung und besiegte die SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt mit einem deutlichen 5:0. Bereits in den ersten Minuten gab Tribuswinkel die Richtung vor und ließ dem Gastteam kaum eine Chance. Ümit Yildirim war am Samstagnachmittag besonders gut gelaunt und traf gleich drei Mal ins Schwarze.

Yildirim-Doppelpack beschert Hausherren klare Führung

Das Spiel begann rasant, als der FC Tribuswinkel bereits in der ersten Minute in Führung ging. Ümit Yildirim, der sich als einer der herausragenden Spieler des Tages erweisen sollte, erzielte das schnelle 1:0 nach einer hervorragenden Vorlage von Adel Redzic. Diese frühe Führung gab dem Heimteam sofort Auftrieb.

Die Anfangsphase war geprägt von intensiven Angriffen der Tribuswinkler, doch nach etwa 20 Minuten ließ der Schwung etwas nach. Ein Freistoß der Klausen-Leopoldsdorfer aus rund 30 Metern prallte in die Mauer, und es gab einige hektische und zerfahrene Szenen. Trotzdem war es erneut Yildirim, der in der 31. Minute zuschlug und das 2:0 für den FC erzielte. Bis zur Halbzeit blieb das Spiel ruppig, mit mehreren kleinen versteckten Fouls hinter dem Rücken von Schiedsrichterin Previsic.

Tribuswinkel dominiert zweiten Durchgang

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Tribuswinkel die dominante Mannschaft. In der 55. Minute erzielte Jan Steiner das 3:0. Dieser Treffer resultierte aus einem schönen Zusammenspiel und zeigte die spielerische Überlegenheit der Heimmannschaft. Klausen-Leopoldsdorf hatte wenig entgegenzusetzen und konnte auch aus Standardsituationen keinen Nutzen ziehen.

Ein weiterer Höhepunkt war das Tor des gerade eingewechselten Tobias Kopunec, der in der 76. Minute zum 4:0 traf. Der Youngster setzte sich mit einem präzisen Kopfball durch und krönte seine Einwechslung mit einem sehenswerten Treffer. Nur wenige Minuten später machte Yildirim seinen Dreierpack perfekt und markierte das 5:0. Damit unterstrich Yildirim seine herausragende Form und Torgefährlichkeit.

In den letzten Minuten des Spiels schalteten die Heimischen einen Gang zurück, während Klausen-Leopoldsdorf weiterhin vergeblich versuchte, einen Ehrentreffer zu erzielen. Die Unparteiische zeigte drei Minuten Nachspielzeit an, aber das Ergebnis blieb unverändert. Mit dem Abpfiff stand der FC Tribuswinkel als klarer Sieger fest und konnte einen beeindruckenden 5:0-Erfolg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (18353 Bonuspunkte)

2. Klasse Triestingtal: FC Tribuswinkel : Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt - 5:0 (2:0)

82 Ümit Yildirim 5:0

76 Tobias Kopunec 4:0

55 Jan Steiner 3:0

31 Ümit Yildirim 2:0

1 Ümit Yildirim 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

Details

