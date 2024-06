SC Pfaffstätten gewinnt Heimspiel gegen ATSV Teesdorf knapp

Spielberichte

Der SC Pfaffstätten setzte sich in einem spannenden und intensiven Spiel mit 2:1 gegen den ATSV Teesdorf durch. Bereits zur Halbzeit führte der Sportclub Pfaffstätten mit 2:0 und schien auf dem besten Weg zu einem ungefährdeten Sieg zu sein. Doch die Teesdorfer zeigten in der zweiten Halbzeit eine kämpferische Leistung und verkürzten auf 2:1, konnten jedoch den Ausgleich nicht mehr erzielen. Die Partie ging an Spieltag 21 der 2. Klasse Triestingtal über die Bühne.

Pfaffstätten dominiert die erste Halbzeit und führt verdient

Das Spiel begann vielversprechend für die Gäste aus Teesdorf. Bereits in der ersten Minute hatten sie eine gute Chance, als ein Schuss vom 16-Meter-Raum nur knapp das Tor verfehlte. In den ersten 15 Minuten hatten die Teesdorfer mehr Spielanteile und der SC Pfaffstätten tat sich schwer ins Spiel zu finden. Doch dann wendete sich das Blatt.

In der 23. Minute ging der SC Pfaffstätten in Führung. Ein langer Ball auf Martin Pell, der einen Verteidiger überlief und den Ball mit einem Lupfer über den Torwart ins Netz beförderte, brachte das 1:0. Pfaffstätten übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel und ließ die Teesdorfer oft nur noch hinterherlaufen.

In der 37. Minute erhöhte Robin Klenner nach einer Flanke von der linken Seite auf 2:0. Der Ball segelte an allen vorbei und Klenner musste am langen Pfosten nur noch einschieben. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Teesdorf kämpft sich zurück, doch kommt nur zum Anschlusstreffer

In der zweiten Halbzeit setzte der SC Pfaffstätten seinen Druck fort und drängte auf das 3:0. Doch die Teesdorfer standen gut in der eigenen Hälfte und verteidigten mit viel Einsatz. Ein Tor wollte den Pfaffstättnern jedoch nicht gelingen, obwohl sie eine Aktion nach der anderen starteten.

In der 57. Minute gelang den Teesdorfern der Anschlusstreffer. Stefan Wagner verwandelte einen Freistoß aus etwa 25 Metern direkt in den Winkel, unhaltbar für den Torhüter des SC Pfaffstätten. Nun stand es 2:1 und die Partie wurde wieder spannend.

Der SC Pfaffstätten ließ sich jedoch nicht beirren und machte weiterhin das Spiel. Teesdorf versuchte es mit Kontern. In der 79. Minute hatten die Pfaffstättner gleich mehrere Chancen, konnten diese aber nicht in Tore ummünzen.

Die Teesdorfer versuchten zum Kehraus mit beherztem Auftreten, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Pfaffstättner verteidigten ihren Vorsprung und brachten die Führung über die Zeit.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel und der SC Pfaffstätten konnte sich über einen knappen 2:1-Sieg freuen. Die Teesdorfer mussten sich trotz einer engagierten Leistung geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter David K. (900 Bonuspunkte)

2. Klasse Triestingtal: Pfaffstätten : Teesdorf - 2:1 (2:0)

57 Stefan Wagner 2:1

37 Robin Klenner 2:0

23 Martin Pell 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter David K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.