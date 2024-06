SC Felixdorf siegt gegen SC Günselsdorf mit 5:1

Spielberichte

In einem einseitigen Duell in der 2. Klasse Triestingtal setzte sich der SC Felixdorf überzeugend gegen den SC Günselsdorf durch und gewann mit 5:1. Die Felixdorfer zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und ließen den Günselsdorfern keine Chance. Dabei glänzte besonders Lukas Grabenwöger mit seinen Toren und trug maßgeblich zum klaren Sieg bei. Doch der Weg zu diesem Ergebnis war spannend und bot den Zuschauern einige Highlights.

Frühe Führung für Günselsdorf

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität, und bereits in der 12. Minute konnte der SC Günselsdorf die erste große Chance nutzen. Der Treffer zum 0:1 brachte die Gäste in Führung und überraschte die Felixdorfer. Trotz dieses frühen Rückstands zeigten sich die Gastgeber unbeeindruckt und kämpften sich zurück ins Spiel.

Die Bemühungen des SC Felixdorf zahlten sich schließlich in der 37. Minute aus. Mit einem präzisen Schuss konnte der Sportclub Felixdorf das verdiente 1:1 erzielen. Dieser Ausgleich markierte auch den Halbzeitstand, nachdem beide Teams ihre Chancen hatten, jedoch keine weiteren Tore erzielen konnten.

Felixdorf dreht auf in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine, doch es war der SC Felixdorf, der das Kommando übernahm. Die zweite Halbzeit begann fulminant, und bereits in der 49. Minute erhielten die Felixdorfer einen Elfmeter, der souverän von der Nummer 39 verwandelt wurde. Damit ging der SC Felixdorf mit 2:1 in Führung.

Nur wenige Minuten später, in der 52. Minute, baute der SC Felixdorf seine Führung weiter aus. Ein präziser Angriff führte zum 3:1, was den Druck auf die Günselsdorfer weiter erhöhte. Besonders bemerkenswert war dabei die Leistung von Lukas Grabenwöger, der in der 61. Minute mit seinem Treffer zum 4:1 erneut zuschlug und damit seinen Hattrick komplettierte.

Grabenwöger zeigte sich in diesem Spiel in Bestform und erzielte in der 88. Minute sogar noch das 5:1, was den Endstand markierte. Die Felixdorfer zeigten insgesamt eine herausragende Mannschaftsleistung und ließen den Günselsdorfern keine Chance mehr, ins Spiel zurückzufinden.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem verdienten 5:1-Sieg für den SC Felixdorf. Dieser Sieg war nicht nur ein letzter Schritt in der Meisterschaft, sondern auch ein emotionaler Moment, besonders für Lukas Grabenwöger, der mit seinen Toren maßgeblich zum Erfolg des Teams beitrug und somit einen würdigen Abschluss für seine tolle Fußballkarriere fand.

Der SC Felixdorf konnte mit diesem Sieg seine Position in der Tabelle weiter stärken und blickt nun voller Zuversicht auf die kommende Saison. Für den SC Günselsdorf hingegen gilt es, die Lehren aus dieser Niederlage zu ziehen und sich auf die Herausforderungen der nächsten Saison vorzubereiten.

2. Klasse Triestingtal: SC Felixdorf : Günselsdorf - 5:1 (1:1)

91 Christian Nagy 5:1

65 Lukas Grabenwöger 4:1

56 Lukas Grabenwöger 3:1

53 Patrick Ganauser 2:1

37 Lukas Grabenwöger 1:1

14 Aleksandar Radoicic 0:1

