Gumpoldskirchen und Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt trennen sich in packendem Duell mit 2:2-Unentschieden

In einem aufregenden Spiel der 22. Runde der 2. Klasse Triestingtal lieferten sich die Sportvereinigung Gumpoldskirchen und der Fußballclub Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt ein spannendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Trotz zwei roter Karten und einem Rückstand zur Halbzeit schafften es beide Teams, das Spiel auszugleichen und jeweils einen Punkt mitzunehmen.

Ein hart umkämpftes erstes Tor

Der Anpfiff ertönte und die Begegnung zwischen Gumpoldskirchen und Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt begann sofort mit einem hohen Tempo. Beide Teams kämpften um die frühe Kontrolle im Spiel, aber es dauerte bis zur 31. Minute, bis das erste Tor fiel. Ron Bartaun von Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt erzielte das 0:1 für seine Mannschaft und setzte die Gastgeber damit unter Druck. Die Sportvereinigung Gumpoldskirchen bemühte sich um eine schnelle Antwort, doch eine unerwartete Wendung ereignete sich kurz vor der Halbzeitpause.

In der 41. Minute wurde Lukas Dorner von Gumpoldskirchen mit einer roten Karte vom Platz gestellt, was die Heim-Mannschaft weiter schwächte. In Unterzahl mussten die Gastgeber in die Pause gehen und über eine neue Strategie nachdenken, um das Spiel noch zu drehen.

Spannende zweite Halbzeit mit vielen Wendungen

Die zweite Halbzeit begann, und Gumpoldskirchen zeigte sich unbeeindruckt von der Unterzahl. In der 64. Minute gelang es Marc Jamgotschjan, das 1:1 zu erzielen und die Hoffnung für sein Team wieder aufleben zu lassen. Das Spiel war wieder offen, und beide Mannschaften erhöhten den Druck, um die Führung zu übernehmen.

Nur neun Minuten später, in der 73. Minute, brachte Hojad Ibrahimi Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt erneut in Führung mit einem präzisen Schuss zum 1:2. Das Spiel schien zugunsten der Gäste zu kippen, aber Gumpoldskirchen hatte noch nicht aufgegeben.

In der 80. Minute erlöste Benjamin Kainzbauer die Heim-Mannschaft mit dem 2:2-Ausgleichstreffer. Die Spannung im Stadion war spürbar, und die Fans beider Mannschaften hofften auf ein Last-Minute-Wunder. Doch in der 83. Minute erhielt Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt einen Rückschlag, als Mahamed Araale die rote Karte sah. Jetzt waren beide Teams dezimiert und mussten das Spiel mit zehn Spielern beenden.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Angriffen und verzweifelten Abwehraktionen. Trotz der Bemühungen beider Mannschaften blieb es am Ende beim 2:2, und der Schiedsrichter beendete das Spiel nach 90 intensiven Minuten.

Das spannende Aufeinandertreffen zwischen Gumpoldskirchen und Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt bot den Zuschauern eine Menge Dramatik und Spannung. Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und erzielten jeweils zwei Tore, was zu einem verdienten Unentschieden führte.

2. Klasse Triestingtal: Gumpoldsk. : Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt - 2:2 (0:1)

80 Benjamin Kainzbauer 2:2

73 Hojad Ibrahimi 1:2

64 Marc Jamgotschjan 1:1

31 Ron Bartaun 0:1

