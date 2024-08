FC Tribuswinkel startet mit Sieg in Schönau in die Saison

Spielberichte

Der FC Tribuswinkel hat das erste Spiel der neuen Saison in der 2. Klasse Triestingtal mit einem überzeugenden 2:0-Sieg beim SC Schönau abgeschlossen. Während die erste Halbzeit recht ausgeglichen verlief, dominierte Tribuswinkel in der zweiten Hälfte das Geschehen und sicherte sich schließlich den verdienten Auswärtssieg.

Scharz bringt Gäste in Front

Die Partie begann ausgeglichen, und beide Teams tasteten sich zunächst ab. In der 14. Minute hatte der SC Schönau die erste große Chance des Spiels, als ein Freistoß die Querlatte küsste. Kurz darauf kam Tribuswinkel zu einem Eckball, den die Schönauer zunächst abwehren konnten. Doch in der 18. Minute schlug Florian Scharz zu und verwandelte zum 0:1 für die Gäste. Er reagierte am schnellsten und schob den Ball lässig ins Tor.

In der Folge entwickelte sich ein flottes und faires Spiel, bei dem besonders Kevin Traxler von Tribuswinkel mit seiner Schnelligkeit die Verteidigung des Sportclubs Schönau immer wieder in Bedrängnis brachte. Die Partie blieb bis zur Halbzeit spannend, und keine der Mannschaften konnte weitere klare Torchancen herausspielen.

Tribuswinkel lässt nichts anbrennen

Nach dem Seitenwechsel übernahm Tribuswinkel zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Abwehr der Schönauer hielt jedoch lange stand und ließ kaum gefährliche Aktionen der Gäste zu. In der 71. Minute machten schnelle Konter der Hausherren die Partie spannend, doch es blieb zunächst beim knappen Rückstand für die Schönauer.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 81. Minute, als Tribuswinkel einen Elfmeter zugesprochen bekam. Adel Redzic trat an und verwandelte souverän zum 0:2, indem er den Ball flach ins rechte Eck schoss. Der Torhüter des SC Schönau war chancenlos.

Nur wenige Minuten später wurde Tribuswinkels Ümit Yildirim nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen, doch auch in Unterzahl blieben die Gäste gefährlich. In der 89. Minute kamen die Schönauer noch einmal gefährlich vor das Tor von Tribuswinkel, doch der Torhüter der Gäste konnte die Situation bravourös klären.

Schließlich pfiff der Schiedsrichter die Partie nach 92 Minuten ab, und Tribuswinkel durfte sich über einen verdienten 2:0-Sieg freuen. Der SC Schönau zeigte trotz der Niederlage eine engagierte Leistung, konnte sich aber nicht mit einem Tor belohnen.

2. Klasse Triestingtal: Schönau : FC Tribuswinkel - 0:2 (0:1)

86 Adel Redzic 0:2

18 Florian Scharz 0:1

