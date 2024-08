Perfekter Saisonstart! SC Alland feiert gegen Günselsdorf Auswärtssieg

Spielberichte

In einer Begegnung der 1. Runde der 2. Klasse Triestingtal konnte sich der SC Alland mit einem 3:1-Sieg beim SC Günselsdorf durchsetzen. Nach einer frühen Führung der Günselsdorfer zeigte sich Alland als das cleverere Team und nutzte seine Chancen effizient. Die Gastgeber mussten sich schlussendlich geschlagen geben, obwohl sie in der Vorbereitung gute Leistungen gezeigt hatten.

Gäste drehen Spiel

Das Spiel startete mit viel Energie und nach 23 Minuten konnte der SC Günselsdorf durch Andreas Buger in Führung gehen. Die Stimmung im Stadion war zu diesem Zeitpunkt hervorragend und die Zuschauer hofften auf eine positive Fortsetzung der Heimischen. Doch bereits drei Minuten später gelang Alland durch Maurice Armatage der Ausgleich, was für Ernüchterung bei den Gastgebern sorgte. Alland zeigte sich zunehmend dominanter und übernahm allmählich die Kontrolle über das Spiel.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichters. So gab es in der 38. Minute ein vermeintliches Abseitstor von Günselsdorf, das für viel Unmut sorgte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang es Alland schließlich, die Führung zu übernehmen. Ein schwerer Fehler in der Günselsdorfer Verteidigung wusste Silvio Burcoiu zum 1:2 zu nutzen. Mit diesem Ergebnis gingen die Teams in die Kabinen.

Elfmeter bringt die Entscheidung

In der zweiten Halbzeit setzte sich die Dominanz von Alland fort. Obwohl es in den ersten 20 Minuten nach der Pause eher ruhig zuging und beide Teams sich Chancen erarbeiteten, konnte Günselsdorf keinen entscheidenden Druck aufbauen. Das Spiel plätscherte dahin und die Fans warteten gespannt auf eine Reaktion der Gastgeber.

Nach einem Foul eines heimischen Vertedidigers in der 89. Minute erhielt Alland einen Elfmeter zugesprochen, den Zoltan-Andor Palhegyi souverän zum 1:3 verwandelte. Dies war der endgültige Todesstoß für die Hoffnungen der Günselsdorfer, das Spiel noch zu drehen. Kurz danach waren die Gäste nur noch zu zehnt, als Maximilian Loibnegger die Ampelkarte sah. Das Spiel endete nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SC Alland.

