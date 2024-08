Spannendes Unentschieden zwischen ASK Blumau und ATSV Teesdorf

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 17:48

Im ersten Saisonspiel der 2. Klasse Triestingtal trennen sich der ASK Blumau und der ATSV Teesdorf, vor etwa 120 Zuschauern, nach einer intensiven Partie mit einem 3:3-Unentschieden. Nachdem die Blumauer bereits zur Halbzeit mit 2:0 in Führung lagen, kämpften sich die Teesdorfer eindrucksvoll zurück und erzielten kurz vor Schluss den vermeintlichen Siegtreffer. Doch ein dramatischer Last-Minute-Ausgleich sicherte dem Heimteam noch einen Punkt.

Blitzstart der Blumauer

Von Beginn an entwickelte sich eine rasante Partie zwischen dem Arbeitersportklub Blumau und dem Arbeiter Turn- und Sportverein Teesdorf. Bereits in der 3. Minute gelang dem ASK Blumau der frühe Führungstreffer. Ramazan Comak war zur Stelle und sorgte für das 1:0 der Gastgeber. Die frühe Führung gab den Blumauern Selbstvertrauen und sie setzten die Teesdorfer weiter unter Druck.

In der 32. Minute war es erneut Ramazan Comak, der für Jubel auf den Rängen sorgte. Mit einem weiteren präzisen Abschluss baute er die Führung für den ASK Blumau auf 2:0 aus. Die Gäste aus Teesdorf hatten bis dahin Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und mussten mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeitpause gehen.

Teesdorfer Aufholjagd

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Teesdorfer eine beeindruckende Moral. Sie kamen deutlich engagierter aus der Kabine und setzten die Blumauer von Beginn an unter Druck. Dies zahlte sich in der 54. Minute aus, als Lukas Manhart den Anschlusstreffer für den ATSV Teesdorf erzielte. Das Tor brachte den Gästen neuen Schwung und sie drängten nun auf den Ausgleich.

In der 63. Minute war es dann soweit: Patrick Smutny traf für die Teesdorfer zum 2:2 und brachte sein Team damit zurück ins Spiel. Die Partie war nun völlig offen und beide Mannschaften spielten auf Sieg. Die Spannung war förmlich greifbar und die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten.

Als das Spiel sich dem Ende näherte, schien der ATSV Teesdorf das glücklichere Ende für sich zu haben. In der 89. Minute war es erneut Lukas Manhart, der per Elfmeter für die Gäste traf und das 3:2 erzielte. Die Teesdorfer jubelten über den vermeintlichen Siegtreffer, doch die Blumauer hatten noch eine Antwort parat.

In der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 95. Minute, gab es diesmal Strafstoß für die Gastgeber. Daniel Stanojevic trat an und traf zum vielumjubelten Ausgleichstreffer. Mit diesem späten Treffer sicherten sich die Blumauer einen wichtigen Punkt und verhinderten noch die Niederlage.

Nach insgesamt 97 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel. Beide Teams können mit der gezeigten Leistung zufrieden sein, auch wenn sie sich letztlich die Punkte teilen müssen.

2. Klasse Triestingtal: Blumau : Teesdorf - 3:3 (2:0)

95 Daniel Stanojevic 3:3

89 Lukas Manhart 2:3

63 Patrick Smutny 2:2

54 Lukas Manhart 2:1

32 Ramazan Comak 2:0

3 Ramazan Comak 1:0

