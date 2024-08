Derby-Sieg für FC Tribuswinkel gegen Pfaffstätten

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 23:42

Im spannenden Derby der 2. Runde der 2. Klasse Triestingtal setzte sich der FC Tribuswinkel in einer mitreißenden Partie gegen den SC Pfaffstätten mit 4:2 durch. Die Hausherren legten bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Erfolg und gingen mit einer komfortablen Führung in die Pause. Trotz einer engagierten Leistung der Gäste in der zweiten Halbzeit reichte es für den Sportclub Pfaffstätten nicht, um das Blatt zu wenden.

FC Tribuswinkel mit klarer Führung

Die Partie begann mit vorsichtigem Abtasten beider Teams. Erst nach 20 Minuten nahm das Spiel Fahrt auf, als Jan Steiner nach einem präzise getretenen Eckball per Kopf die 1:0-Führung für den FC Tribuswinkel erzielte. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen effizient, während die Gäste aus Pfaffstätten ihre Angriffe oft in der dicht gestaffelten Abwehr der Tribuswinkler enden sahen.

Knapp vor der Halbzeitpause konnte der FC Tribuswinkel seine Führung ausbauen. Kevin Traxler nutzte einen Abpraller und schoss flach zum 2:0 ein. Die Gäste schienen daraufhin etwas aus dem Konzept gebracht, während die Hausherren mit breiter Brust in die Halbzeitpause gingen.

Scharz trifft zur Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einem Freistoß für den FC, den Florian Scharz in der 48. Minute zum 3:0 verwandelte. Ein Freistoß von Jakob Weiss prallte in die Mauer, der Ball landete bei Scharz, der die Chance eiskalt nutzte. Trotz des klaren Rückstands zeigten die Pfaffstättner Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 61. Minute erzielte Christoph Deimel den 3:1-Anschlusstreffer für die Gäste.

In der 71. Minute stellte Matthias Holzer den alten Abstand wieder her. Er sah, dass der Torhüter der Gäste zu weit vor seinem Kasten stand und schlenzte den Ball aus rund 30 Metern über ihn ins Netz zum 4:1. Doch die Pfaffstättner gaben nicht auf und kamen in der 80. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Hamit Ekinci auf 4:2 heran.

Trotz der Bemühungen der Gäste, weitere Treffer zu erzielen, hielt die Abwehr des FC Tribuswinkel stand und ließ keine weiteren Tore zu. Die Hausherren verpassten sogar knapp das 5:1, als Kevin Traxler nach einem Solo-Lauf den Ball nur um Haaresbreite am Tor vorbei setzte.

Am Ende blieb es beim verdienten 4:2-Sieg für den FC Tribuswinkel. Die Gastgeber zeigten sich besonders in der ersten Halbzeit als die effizientere Mannschaft und legten mit ihrer 2:0-Führung den Grundstein für den Erfolg. Die Gäste aus Pfaffstätten konnten trotz einer guten kämpferischen Leistung in der zweiten Halbzeit das Blatt nicht wenden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (20333 Bonuspunkte)

2. Klasse Triestingtal: FC Tribuswinkel : Pfaffstätten - 4:2 (2:0)

80 Hamit Ekinci 4:2

71 Matthias Holzer 4:1

61 Christoph Deimel 3:1

48 Florian Scharz 3:0

42 Kevin Traxler 2:0

20 Jan Steiner 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

