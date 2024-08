Torreiche Punkteteilung in Teesdorf

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:03

In einem packenden Match der 2. Runde der 2. Klasse Triestingtal trennten sich der ATSV Teesdorf und der SC Felixdorf mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung und sorgten für spannende Szenen auf dem Spielfeld. Während die Hausherren in der ersten Halbzeit in Führung gingen, kämpften sich die Gäste aus Felixdorf zurück und sorgten für ein spannendes Spiel bis zur letzten Minute.

Felixdorf dreht Spiel

Von Beginn an war das Spiel von hohem Tempo und viel Einsatz geprägt. Bereits in der 3. Minute waren die Teesdorfer knapp davor, die Führung zu übernehmen. Die besseren Spielanteile lagen zunächst bei den Hausherren, die mit geschicktem Forechecking agierten. In der 15. Minute war es dann soweit: Thomas Kandler nutzte ein Gestochere nach einem Eckball und schob den Ball flach ins linke Eck zur 1:0-Führung für Teesdorf.

Die Felixdorfer ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und starteten ihre eigene Druckphase. In der 27. Minute zog Bastian Blecha aus der Box ab und erzielte den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Emotionen auf dem Feld kochten hoch, doch das Spiel blieb weiterhin offen und spannend. Kurz vor der Halbzeitpause überraschte Bastian Blecha erneut: Mit einem sehenswerten Schuss aus knapp 30 Metern brachte er die Gäste aus Felixdorf mit 2:1 in Führung. Diesen Treffer kurz vor der Pause mussten die Teesdorfer erstmal verdauen.

Kandler sorgt für Punkteteilung

Nach der Halbzeitpause versuchten die Teesdorfer, das Tempo wieder zu erhöhen und Druck auf das Tor der Felixdorfer auszuüben. Eine der besten Chancen in der zweiten Halbzeit bot sich in der 51. Minute, als eine Flanke von Stefan Wagner genau auf den Kopf von Lukas Manhart zirkelt wurde. Der Kopfball fiel jedoch zu leicht aus und verfehlte das Ziel. Die Hausherren blieben aber hartnäckig und suchten weiterhin nach Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen.

In der 62. Minute wurden ihre Bemühungen schließlich belohnt: Thomas Kandler, der bereits das erste Tor erzielt hatte, traf erneut für den ATSV und glich zum 2:2 aus. Die restliche Spielzeit war geprägt von intensiven Angriffen beider Teams, doch keine der beiden Mannschaften konnte den entscheidenden Treffer erzielen.

In den letzten Minuten des Spiels übten die Teesdorfer massiven Druck auf das Tor der Felixdorfer aus. Drei scharfe Schüsse in kurzer Folge wurden jedoch alle abgewehrt. Schließlich endete das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften konnten mit ihrer Leistung zufrieden sein und gratulierten einander zum fairen Spiel.

2. Klasse Triestingtal: Teesdorf : SC Felixdorf - 2:2 (1:2)

62 Thomas Kandler 2:2

44 Bastian Blecha 1:2

27 Bastian Blecha 1:1

15 Thomas Kandler 1:0

