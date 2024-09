Dramatisches Duell endet mit 4:3-Sieg für SC Schönau gegen SC Theresienfeld

Spielberichte

In einer spannenden und ereignisreichen Partie setzte sich der SC Schönau gegen den SC Theresienfeld mit 4:3 durch. Besonders die Schlussphase hielt die etwa 120 Zuschauer in Atem, als beide Teams alles gaben, um den Sieg zu erringen. Am Ende hatte der SC Schönau das bessere Ende für sich und sicherte sich in der zweiten Runde der 2. Klasse Triestingtal (NÖ) die drei Punkte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der SC Schönau startete gut in das Spiel und konnte schließlich in der 38. Minute durch einen von Alexander Simic verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Führung gehen. Der SC Theresienfeld ließ sich jedoch nicht lange bitten und glich nur vier Minuten später aus. Sinare Maiyanka war der Torschütze zum 1:1, was gleichzeitig der Halbzeitstand war.

Nach dem Pausentee ging es munter weiter. Marcel Schmidt brachte die Theresienfelder in der 51. Minute erstmals in Führung. Das 2:1 war Ausdruck des immer mutiger werdenden Offensivspiels der Hausherren. Doch der SC Schönau blieb stets gefährlich und zeigte, dass auch sie das Spiel noch lange nicht abgehakt hatten. In der 60. Minute musste der SC Schönau jedoch einen Rückschlag hinnehmen: Ilir Maliqi sah die Gelb-Rote Karte und wurde vom Platz gestellt.

Furiose Schlussphase

Ab der 71. Minute musste dann auch der SC Theresienfeld mit einem Mann weniger auskommen. Christoph Brunner sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte, was die Kräfteverhältnisse wieder ausglich. Diese Phase des Spiels war geprägt von vielen Zweikämpfen und einer hohen Intensität. In der 75. Minute zeigte sich Almir Dautovic für den SC Schönau kaltschnäuzig und erzielte den Ausgleich zum 2:2.

Nur fünf Minuten später war es erneut Dautovic, der den SC Schönau mit seinem zweiten Treffer des Tages mit 3:2 in Führung brachte. Die Gastgeber wirkten nun etwas verunsichert, doch sie kämpften weiter. In der 89. Minute wurden sie für ihren Einsatz belohnt. Ein Eigentor von Zeljko Alavantic bescherte dem SC Theresienfeld den erneuten Ausgleich zum 3:3.

Doch die Freude währte nur kurz. In der 92. Minute schlug Alexander Rössner zu und erzielte das 4:3 für den SC Schönau. In den verbleibenden Minuten warf der SC Theresienfeld alles nach vorne, um den erneuten Ausgleich zu erzielen. Doch die Schönauer verteidigten geschickt und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mit diesem Sieg sicherte sich der SC Schönau drei wichtige Punkte und kletterte in der Tabelle der 2. Klasse Triestingtal (NÖ) nach oben. Der SC Theresienfeld hingegen muss sich von dieser bitteren Niederlage erholen und in den kommenden Spielen wieder punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren. Die Partie wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben, nicht zuletzt aufgrund der dramatischen Schlussphase.

2. Klasse Triestingtal: Theresienfeld : Schönau - 3:4 (1:1)

92 Alexander Rössner 3:4

89 Eigentor durch Zeljko Alavantic 3:3

80 Almir Dautovic 2:3

75 Almir Dautovic 2:2

51 Marcel Schmidt 2:1

42 Sinare Maiyanka 1:1

38 Alexander Simic 0:1

