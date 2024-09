SC Alland feiert klaren 4:1-Sieg gegen SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 18:17

Der SC Alland setzte sich in der 2. Runde der 2. Klasse Triestingtal (NÖ) gegen die SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, vor etwa 140 Zuschauern, deutlich mit 4:1 durch. Das Spiel war von Beginn an intensiv, und die Hausherren dominierten vor allem in der ersten Halbzeit. Trotz einer roten Karte gegen den SC Alland in der zweiten Hälfte gelang es ihnen, die Partie souverän für sich zu entscheiden.

Dominante erste Halbzeit des SC Alland

Das Spiel begann mit einem frühen Vorstoß der Klausner Auswahl, der jedoch in einer ungenauen Flanke endete. Die Hausherren übernahmen schnell die Kontrolle und zeigten bereits in den ersten Minuten ihren offensiven Drang. Bereits in der 8. Minute fiel das erste Tor für den SC Alland durch Laurentiu-Tiberiu Telescu, der nach einem schnellen Angriff den Ball im Netz unterbrachte.

Die Allander blieben weiter am Drücker und hatten in der 22. Minute eine weitere große Chance, die sie jedoch nicht verwerten konnten. Nur drei Minuten später war es dann Dominik Boran, der nach einer starken Offensivaktion das 2:0 für den SC Alland erzielte. Die Gäste wirkten zu diesem Zeitpunkt überfordert und kamen kaum zu nennenswerten Offensivaktionen.

In der 33. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Florian Grundner souverän verwandelte und damit auf 2:1 verkürzte. Doch der SC Alland antwortete prompt. Nur zwei Minuten später erzielte Sahid Omar Osman mit einem präzisen Schuss in die linke untere Ecke das 3:1 für die Hausherren. Kurz vor der Halbzeit hätte Maurice Armatage beinahe noch erhöht, doch sein Versuch ging knapp daneben.

Heiß umkämpfte zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel blieb der SC Alland weiter offensiv aktiv. In der 53. Minute zeigten sie einen weiteren starken Angriff, der jedoch nicht in einem Tor endete. Wenige Minuten später sorgte Noel Armatage mit einem kraftvollen Schuss für Aufsehen, der jedoch das Tor verfehlte.

Das Spiel wurde zunehmend härter, was sich in der 58. Minute in einer roten Karte für Sahid Omar Osman nach einer Tätlichkeit niederschlug. Der SC Alland musste die letzten gut 30 Minuten in Unterzahl bestreiten. Dies schien die Gäste jedoch nicht nutzen zu können.

Die Schlussphase war geprägt von vielen gelben Karten und intensiven Zweikämpfen. In der 91. Minute erhielt Torwart Mario Steinbacher von Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt die gelb-rote Karte und musste den Platz verlassen. Wenige Augenblicke später schnappte sich ein Feldspieler die Handschuhe und stand die letzten verbleibenden Minuten im Kasten.

In der selben Minute setzte der SC Alland noch einen drauf. Alparslan Tezcanli erzielte das 4:1 und besiegelte damit den deutlichen Sieg seines Teams. Kurz darauf endete die Partie, und der SC Alland konnte sich über einen verdienten Erfolg freuen.

2. Klasse Triestingtal: Alland : Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt - 4:1 (3:1)

91 Alparslan Tezcanli 4:1

35 Sahid Omar Osman 3:1

33 Florian Grundner 2:1

25 Dominik Boran 2:0

8 Laurentiu-Tiberiu Telescu 1:0

