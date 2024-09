SC Günselsdorf gewinnt packendes Duell in Traiskirchen

Spielberichte

In einem aufregenden Spiel der 2. Klasse Triestingtal setzte sich der SC Günselsdorf knapp mit 3:2 beim FCM Traiskirchen II durch. Der entscheidende Treffer fiel erst kurz vor Schluss durch Marko Filkovic, der das Spiel zugunsten der Günselsdorfer entschied. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und lieferten den Zuschauern ein packendes Fußballspiel.

Früher Schlagabtausch

Schon früh in der Partie entwickelte sich ein Schlagabtausch zwischen den beiden Teams. In der 13. Minute ging der SC in Führung. Andreas Buger, der eine starke Partie zeigte, erzielte das 1:0 für die Gäste. Doch Traiskirchen ließ sich nicht lange bitten und antwortete postwendend. Nur drei Minuten später erzielte Lewis Adissa den Ausgleichstreffer für die Hausherren. Mit einem schönen Abschluss aus der Box sorgte er für das 1:1.

Die erste Halbzeit war geprägt von einem offenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 27. Minute bekam Günselsdorf einen Freistoß zugesprochen, der jedoch ohne Erfolg blieb. Wenige Minuten später bekamen die Gäste einen Elfmeter, den Andreas Buger allerdings nicht verwandeln konnte. Mit 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Günselsdorf dreht Spiel

Der Start in die zweite Halbzeit verlief optimal für Traiskirchen. Ayoub Boutarbouch brachte die Hausherren in der 48. Minute mit 2:1 in Führung. Eine schwache Abwehrleistung der Günselsdorfer ermöglichte ihm diesen Treffer. Doch Günselsdorf zeigte Moral und kam zurück ins Spiel. In der 58. Minute erhielt Traiskirchen einen Elfmeter, den Benoit Baulay jedoch vergab. Nur drei Minuten später nutzte Andreas Buger das Momentum nach dem verschossenen Elfer und erzielte den erneuten Ausgleich für Günselsdorf.

Das Spiel blieb spannend und beide Teams kämpften um den Sieg. In der 76. Minute zeigten die Günselsdorfer eine sehenswerte Szene, in der ein Angreifer gleich drei Gegenspieler überspielte, doch der Torwart der Traiskirchner rettete in höchster Not. Dann kam die entscheidende Szene des Spiels: In der 77. Minute fiel das 3:2 für den SC Günselsdorf. Marko Filkovic traf aus einem Gestochere heraus, bei dem der Ball mit letztem Schwung über die Linie rollte. Ein Tor, das selbst der Torschütze zunächst kaum glauben konnte.

In den letzten Minuten des Spiels verteidigten die Günselsdorfer ihre knappe Führung und brachten den Sieg über die Zeit. Trotz der Bemühungen des FCM Traiskirchen gelang es den Hausherren nicht, den Ausgleich zu erzielen. Nach 90 Minuten endete die Partie mit einem knappen 3:2-Sieg für den SC Günselsdorf.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (20733 Bonuspunkte)

2. Klasse Triestingtal: FCM Traiskirchen KM II : Günselsdorf - 2:3 (1:1)

76 Marko Filkovic 2:3

57 Andreas Buger 2:2

46 Ayoub Boutarbouch 2:1

15 Lewis Francis Kioyo Adissa 1:1

13 Andreas Buger 0:1

