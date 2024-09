SC Pottenstein und FC Tribuswinkel trennen sich in packendem Duell 3:3

Spielberichte

Details Freitag, 06. September 2024 21:58

Ein spannendes Aufeinandertreffen in der 2. Klasse Triestingtal zwischen dem SC Pottenstein und dem FC Tribuswinkel endete mit einem dramatischen 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem der Ausgang bis zur letzten Minute ungewiss blieb. Pottenstein ging zweimal in Führung, musste aber ebenso zweimal den Ausgleich hinnehmen, ehe sich die Mannschaften mit einem leistungsgerechten Remis trennten.

Hausherren drehen Spiel

Die Partie begann ausgeglichen, ohne dass sich in den ersten Minuten eine Mannschaft entscheidend durchsetzen konnte. Erste Chancen boten sich sowohl für Pottenstein als auch für den FC, doch die Torhüter beider Teams standen sicher. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gelang den Gästen in der 29. Minute der Führungstreffer. Ümit Yildirim nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Pottensteiner und brachte den FC in Führung.

Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bereits sechs Minuten später konnte David Kysela den Ausgleich für Pottenstein erzielen. Mit einem präzisen Schuss ins Eck ließ er dem Gästegoalie keine Chance. Noch vor der Halbzeit gelang dem SC Pottenstein sogar die Führung. Sani Vuckic war in der 41. Minute zur Stelle und schob den Ball gekonnt zum 2:1 ein. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams drängten auf weitere Tore und es blieb spannend. Der FC Tribuswinkel zeigte sich kämpferisch und konnte in der 58. Minute durch Matthias Holzer ausgleichen. Das Spiel war damit wieder völlig offen und es folgte eine nervenaufreibende Schlussphase.

In der 69. Minute sah es zunächst so aus, als könnte der FC das Spiel endgültig für sich entscheiden. Sani Vuckic erzielte seinen zweiten Treffer des Abends und brachte die Gäste mit 3:2 in Führung. Doch der SC Pottenstein gab nicht auf und kämpfte unermüdlich weiter. Nur eine Minute später gelang Adel Redzic der erneute Ausgleich zum 3:3. Der Jubel unter den Fans der Pottensteiner kannte keine Grenzen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hoher Intensität und großem Einsatz beider Mannschaften. Trotz aller Bemühungen konnte kein weiteres Tor erzielt werden. Der Schiedsrichter pfiff die Partie nach 93 spannenden Minuten ab, und beide Teams mussten sich mit einem Unentschieden zufriedengeben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter oswald Lechner (1860 Bonuspunkte)

2. Klasse Triestingtal: Pottenstein : FC Tribuswinkel - 3:3 (2:1)

69 Sani Vuckic 3:3

69 Adel Redzic 2:3

58 Matthias Holzer 2:2

41 Sani Vuckic 2:1

35 David Kysela 1:1

29 Ümit Yildirim 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter oswald Lechner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

