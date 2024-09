FC Tribuswinkel gewinnt klar mit 5:1 gegen SC Theresienfeld

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 13:16

Der FC Tribuswinkel setzte sich am Freitagabend in der 5. Runde der 2. Klasse Triestingtal (NÖ) eindrucksvoll mit 5:1 gegen den SC Theresienfeld durch. Die Gastgeber dominierten von Beginn an das Spiel und sorgten, vor etwa 80 Zuschauern, schon zur Halbzeit für klare Verhältnisse. Besonders hervorzuheben ist die herausragende Leistung von Ümit Yildirim, der gleich zwei Treffer beisteuerte. Die Theresienfelder kamen spät zu ihrem Ehrentreffer durch Marcel Schmidt.

Blitzstart für Tribuswinkel

Von Beginn an übernahm der FC Tribuswinkel die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 18. Minute gelang Erol Basic der Führungstreffer zum 1:0. Die Gäste aus Theresienfeld hatten dem frühen Druck der Gastgeber wenig entgegenzusetzen und mussten schon nach kurzer Zeit den nächsten Rückschlag hinnehmen. Jan Steiner baute in der 25. Minute die Führung auf 2:0 aus, wodurch die Dominanz des FC Tribuswinkel weiter unterstrichen wurde.

Doch die Tribuswinkler ruhten sich nicht auf ihrer Führung aus. Nur fünf Minuten nach Steiners Tor erzielte Ümit Yildirim das 3:0. Die Defensivabteilung des SC Theresienfeld fand kaum Mittel gegen die druckvollen Angriffe der Heimmannschaft. Mit diesem klaren Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Tribuswinkel bleibt dominant

Auch nach dem Wiederanpfiff zeigte sich der FC Tribuswinkel von seiner besten Seite. In der 55. Minute erhöhte Denis-Calin Jivici auf 4:0 und sorgte damit frühzeitig für die endgültige Entscheidung in dieser Partie. Die Gastgeber blieben ihrer offensiven Spielweise treu und setzten den SC Theresienfeld weiterhin unter Druck.

In der 65. Minute schnürte Ümit Yildirim dann seinen Doppelpack und erzielte das 5:0 für den FC Tribuswinkel. Yildirim krönte damit seine starke Leistung an diesem Abend und stellte sicher, dass die Tribuswinkler mit einer komfortablen Führung in die Schlussphase des Spiels gingen.

Die Gäste konnten sich in der gesamten Spielzeit kaum nennenswerte Chancen erarbeiten und blieben in der Offensive weitgehend blass. Erst kurz vor dem Abpfiff gelang Marcel Schmidt der Ehrentreffer zum 5:1 in der 89. Minute. Doch dieser Treffer konnte am eindeutigen Spielverlauf nichts mehr ändern.

Mit dem Schlusspfiff stand der 5:1-Sieg des FC Tribuswinkel fest. Die Gastgeber konnten durch diesen überzeugenden Auftritt drei wichtige Punkte in der 2. Klasse Triestingtal (NÖ) einfahren und unterstrichen ihre Ambitionen in dieser Saison.

2. Klasse Triestingtal: FC Tribuswinkel : Theresienfeld - 5:1 (3:0)

89 Marcel Schmidt 5:1

65 Ümit Yildirim 5:0

55 Denis-Calin Jivici 4:0

30 Ümit Yildirim 3:0

25 Jan Steiner 2:0

18 Erol Basic 1:0

Details

