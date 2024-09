SC Schönau siegt souverän gegen Teesdorf

Spielberichte

Der SC Schönau feierte einen beeindruckenden 4:1-Heimsieg gegen den ATSV Teesdorf in der 5. Runde der 2. Klasse Triestingtal. In einem temporeichen und spannenden Spiel, das von zahlreichen Highlights geprägt war, konnten sich die Hausherren am Ende klar durchsetzen. Die Schönauer präsentierten sich vor heimischem Publikum in glänzender Verfassung und ließen den Gästen aus Teesdorf keine Chance.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann äußerst dynamisch, wobei beide Mannschaften sich von Beginn an nichts schenkten. Bereits in der 9. Minute hatte Teesdorf eine erste gute Möglichkeit durch einen Freistoß, den Stefan Wagner jedoch nicht verwerten konnte, da die dicht stehende Verteidigung der Schönauer klärte. Die Gastgeber hingegen nutzten ihre erste echte Chance in der 19. Minute. Justin Secco traf zum 1:0 für den SC Schönau und ließ die Heimfans jubeln.

Der ATSV Teesdorf reagierte prompt und kam nur drei Minuten später zum Ausgleich. Nach einem Foul im Strafraum der Schönauer entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Kapitän Stefan Wagner trat an und verwandelte souverän ins linke Eck zum 1:1. Die Partie blieb weiterhin spannend und intensiv, wobei beide Teams auf Augenhöhe agierten. In der 42. Minute gelang den Hausherren die erneute Führung. Marco Stolic war zur Stelle und erzielte das 2:1, was auch den Halbzeitstand markierte.

Schönau zieht davon

Nach dem Seitenwechsel drückten die Schönauer weiter aufs Tempo und belohnten sich bereits in der 52. Minute mit dem nächsten Tor. Almir Dautovic nutzte ein Durcheinander im Strafraum der Teesdorfer und netzte eiskalt zum 3:1 ein. Nur wenige Minuten später vergaben die Gäste ihre beste Chance aus dem Spiel heraus, als ein Angreifer nach Vorlage von Hüsseyn Erdogdu den Ball nicht im Tor unterbringen konnte.

In der Folge bemühten sich die Teesdorfer um den Anschlusstreffer, scheiterten jedoch mehrfach an der gut organisierten Defensive der Schönauer. Ein Freistoß in der 68. Minute landete genau in den Armen des Torwarts der Hausherren.

Das Spiel wurde zunehmend zerfahren, als die Teesdorfer verzweifelt versuchten, den Rückstand zu verkürzen, und die Schönauer hinten dicht machten. In der 76. Minute setzte Almir Dautovic dann den Schlusspunkt. Mit einem gnadenlosen Konter ließ er dem Schlussmann der Teesdorfer keine Chance und erzielte seinen zweiten Treffer zum 4:1-Endstand.

In den letzten Minuten des Spiels war die Luft bei den Gästen raus, auch bedingt durch das Fehlen einiger verletzter Stammspieler wie Manhart und André Reischer. So endete die Partie mit einem verdienten 4:1-Sieg für den SC Schönau, der damit wichtige Punkte sammelt und seine Ambitionen unterstreicht.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (21583 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.