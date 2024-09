SC Felixdorf siegt überzeugend gegen SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 19:14

Der SC Felixdorf konnte in der 5. Runde der 2. Klasse Triestingtal, vor gut 50 Zuschauern, einen klaren 4:1-Auswärtssieg gegen die SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt feiern. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg und ließen dem Fußballclub Klausen-Leopoldsdorf kaum Chancen. Bastian Blecha war mit einem Hattrick der überragende Spieler des Tages. Trotz eines späten Anschlusstreffers von Hojad Ibrahimi war der Sieg der Felixdorfer nie wirklich gefährdet.

Starke erste Halbzeit der Felixdorfer

Das Spiel begann mit einer frühen Druckphase des Sportclubs Felixdorf, die sich bereits nach wenigen Minuten auszahlte. In der 22. Minute eröffnete Bastian Blecha den Torreigen und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später war es erneut Blecha, der mit einem präzisen Abschluss auf 2:0 erhöhte. Der Fußballclub Klausen-Leopoldsdorf schien von diesem Doppelschlag sichtlich beeindruckt und fand in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel.

Die Felixdorfer kontrollierten das Geschehen und ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. Die Heimmannschaft versuchte zwar immer wieder, über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen, doch die Abwehr des SC Felixdorf stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Mit einem verdienten 2:0 für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Blecha schnürt Hattrick

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Der SC Felixdorf blieb die dominierende Mannschaft und setzte die Hausherren weiter unter Druck. In der 56. Minute war es erneut Bastian Blecha, der seinen Hattrick perfekt machte und auf 3:0 erhöhte. Dieses Tor nahm dem Spiel endgültig die Spannung, da die Felixdorfer nun beruhigt aufspielen konnten.

Die SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt gab sich jedoch nicht auf und versuchte, mit Leidenschaft und Einsatz zurück ins Spiel zu finden. In der 71. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt: Hojad Ibrahimi traf zum 1:3 und ließ bei den Heimfans noch einmal Hoffnung aufkeimen. Doch die Aufholjagd blieb aus, denn die Gäste aus Felixdorf standen defensiv weiterhin kompakt und ließen nichts mehr anbrennen.

In den Schlussminuten war es schließlich Lukas Grabenwöger, der in der 94. Minute den Schlusspunkt setzte. Mit seinem Tor zum 4:1 besiegelte er den verdienten Sieg für den SC Felixdorf. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie.

Insgesamt zeigte der SC Felixdorf eine beeindruckende Vorstellung und nahm verdient die drei Punkte mit nach Hause. Der Fußballclub Klausen-Leopoldsdorf hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und die nächsten Spiele nutzen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

2. Klasse Triestingtal: Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt : SC Felixdorf - 1:4 (0:2)

94 Lukas Grabenwöger 1:4

71 Hojad Ibrahimi 1:3

56 Bastian Blecha 0:3

25 Bastian Blecha 0:2

22 Bastian Blecha 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.