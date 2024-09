SC Felixdorf lacht nach 4:1-Sieg gegen Günselsdorf von der Tabellenspitze

Spielberichte

Im Aufeinandertreffen zwischen dem SC Felixdorf und dem SC Günselsdorf zeigte sich der Sportclub Felixdorf von seiner besten Seite, sicherte sich mit einem eindrucksvollen 4:1-Sieg drei wertvolle Punkte in der 2. Klasse Triestingtal und übernahm die Tabellenführung. Nach einem ausgeglichenen Halbzeitstand von 1:1 konnten die Felixdorfer das Spiel im zweiten Durchgang klar für sich entscheiden und damit die Gäste deutlich in die Schranken weisen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann spannend, beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz. In der 10. Minute ergab sich die erste große Chance für die Gäste, als sie einen Freistoß aus guter Distanz zugesprochen bekamen. Doch der Schuss blieb in der Mauer hängen und brachte keine Gefahr. In der 20. Minute hatten die Felixdorfer die erste große Möglichkeit, in Führung zu gehen. Eine riesige Chance, doch Gästegoalie Dominik Ferstl parierte stark und hielt sein Team im Spiel.

Die Heimischen blieben dran und hatten in der 22. Minute eine weitere Chance durch einen Kopfball, der jedoch knapp daneben ging. Der Durchbruch gelang schließlich in der 27. Minute, als Felixdorf einen Elfmeter zugesprochen bekam. Diese Gelegenheit ließ sich Lukas Grabenwöger nicht entgehen und verwandelte sicher zur 1:0-Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur eine Minute später schlug der SC Günselsdorf zurück. Filip Jandrijevic glich in der 28. Minute zum 1:1 aus, was auch der Halbzeitstand war.

Felixdorf dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann furios für den SC Felixdorf. Bereits in der 47. Minute konnten die Gastgeber durch einen Doppelschlag die Weichen auf Sieg stellen. Ein schwerer Fehler des Günselsdorfer Torhüters führte durch Julian Seiler zum 2:1 für die Hausherren. Wenige Sekunden später erhöhten die Felixdorfer abermals durch Grabenwöger auf 3:1. Die Gäste waren nach diesen Rückschlägen komplett von der Rolle und fanden nicht mehr ins Spiel zurück.

In der 62. Minute hatten die Felixdorfer erneut eine Riesenchance, die jedoch ungenutzt blieb. Doch es dauerte nicht lange, bis die Heimischen wieder zuschlugen. In der 69. Minute erzielte Bastian Blecha das 4:1 und besiegelten damit endgültig den Dreier. Die Günselsdorfer hatten dem nichts entgegenzusetzen und konnten keine nennenswerten Chancen kreieren.

Der SC Felixdorf spielte in den letzten Minuten die Partie clever herunter und ließ keine Zweifel am verdienten Sieg aufkommen. Der Schlusspfiff ertönte nach 91 Minuten, und der Sportclub Felixdorf konnte einen überzeugenden 4:1-Heimsieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter oswald Lechner (2010 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter oswald Lechner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.