ATSV Teesdorf siegt in turbulenter Partie gegen SC Pfaffstätten

Details Samstag, 28. September 2024 13:36

Der ATSV Teesdorf konnte sich in einer aufregenden Begegnung der 2. Klasse Triestingtal gegen den SC Pfaffstätten mit 4:2 durchsetzen. Nach einem Halbzeitstand von 1:1 erlebten die rund 100 Zuschauer eine spannende zweite Hälfte mit zahlreichen Höhepunkten und zwei roten Karten für die Gastgeber. Insbesondere die schnellen Konter der Teesdorfer waren ausschlaggebend für den verdienten Sieg.

Frühe Führung und Ausgleich vor der Halbzeit

Bereits nach zehn Minuten ging der ATSV Teesdorf in Führung. Matteo Wiederkom erzielte das 1:0 für die Gastgeber und setzte damit ein frühes Zeichen. Die anfängliche Feldüberlegenheit der Pfaffstättner wurde durch einen schnellen Konter der Teesdorfer ausgehebelt, was dem Spiel von Beginn an eine spannende Dynamik verlieh.

Die Gäste glichen jedoch nur 14 Minuten später aus. Sebastian Fromm war zur Stelle und traf nach einer schönen Flanke mit einem präzisen Kopfball gegen die Laufrichtung des Torwarts zum 1:1. Diese Phase des Spiels war durch Chancen auf beiden Seiten geprägt, wobei die Gäste leichte Vorteile hatten, jedoch auch die Heimmannschaft immer wieder durch gefährliche Konter glänzte.

Torreiche zweite Halbzeit und hitzige Schlussphase

Die zweite Halbzeit startete fulminant. Bereits in der 53. Minute konnte der SC Pfaffstätten durch Daniel Dörfler in Führung gehen. Nach einem schönen Pass von Sebastian Seiler und einer geschickten Körperdrehung verwandelte Dörfler souverän zum 2:1 für die Gäste.

Doch die Freude währte nicht lange, denn nur drei Minuten später unterlief Mario Blank ein Eigentor, welches den ATSV Teesdorf wieder ins Spiel brachte und den Ausgleich zum 2:2 bedeutete. Diese schnelle Reaktion der Teesdorfer zeigte ihre Entschlossenheit, das Spiel zu drehen.

In der 62. Minute kam es dann zu einem unerwarteten Zwischenfall. Der Trainer des ATSV Teesdorf, Lukas Grandl, sah die Gelb-Rote Karte und musste die Betreuerbank verlassen. Trotz diesem Ausschluss ließ sich die Mannschaft nicht beirren und setzte ihren Offensivdrang fort. Jan Riesner erzielte in der 65. Minute das 3:2 für die Gastgeber und brachte den ATSV Teesdorf wieder in Führung.

Das Spiel blieb weiterhin spannend, denn die Gäste drängten auf den erneuten Ausgleich und hatten viele Möglichkeiten. Doch die Heimelf nutzte ihre schnellen Konter effektiv. In der 75. Minute konnte Hüseyin Erdogdu nach einem dieser Konter auf 4:2 erhöhen und damit die Vorentscheidung herbeiführen.

Kurz vor Schluss, in der 85. Minute, sah Stefan Wagner vom ATSV Teesdorf noch die Gelb-Rote Karte, die Heimischen waren also nur noch mit 10 Spielern am Platz. Trotz der Unterzahl konnte der ATSV Teesdorf die Führung über die Zeit bringen und sich über einen verdienten 4:2-Sieg freuen.

Das Spiel endete nach etwa 95 Minuten mit diesem Endstand. Die Teesdorfer bewiesen in dieser Partie nicht nur kämpferische Qualitäten, sondern auch Effizienz im Abschluss, was letztlich den entscheidenden Unterschied ausmachte.

2. Klasse Triestingtal: Teesdorf : Pfaffstätten - 4:2 (1:1)

75 Hüseyin Erdogdu 4:2

65 Jan Riesner 3:2

56 Eigentor durch Mario Blank 2:2

53 Daniel Dörfler 1:2

24 Sebastian Fromm 1:1

10 Matteo Wiederkom 1:0

