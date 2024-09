Kein Sieger in packender Partie zwischen SC Alland und FC Tribuswinkel

Spielberichte

Ein kurzweiliges Aufeinandertreffen in der 6. Runde der 2. Klasse Triestingtal zwischen dem SC Alland und dem FC Tribuswinkel endete mit einem 2:2-Unentschieden. In einer Partie, die von Anfang bis Ende voller Dramatik war, zeigten beide Mannschaften Kampfgeist und Entschlossenheit. Sowohl Alland als auch Tribuswinkel hatten ihre Momente des Glanzes, doch letztlich konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Siegtreffer erzielen.

Führung und Ausgleich vor der Halbzeit

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei die Gäste aus Tribuswinkel in den ersten Minuten zwei große Chancen hatten. Der SC Alland, in schwarz-grün gekleidet, hielt jedoch stand und setzte auf Konter. In der 29. Minute gelang es dann dem Sportclub Alland, die Führung zu übernehmen. Nach einem Eckball köpfte Silviu Burcoiu den Ball unter die Latte, was den Tribuswinkler Torhüter chancenlos ließ.

Die Gäste ließen sich davon nicht entmutigen und drängten auf den Ausgleich. Ihre Bemühungen wurden in der 41. Minute belohnt, als Florian Scharz eine herrliche Hereingabe von Ümit Yldirim volley ins Eck übernahm und den 1:1-Ausgleich erzielte.

In der 45. Minute hatte der SC Alland die große Chance, erneut in Führung zu gehen, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Doch Baris Arzuman setzte den Ball einen Meter neben das Tor, und es blieb beim 1:1.

Damit ging es mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Halbzeitpause.

Wechselhafte zweite Halbzeit

In der 51. Minute war es dann Sahid Omar Osman, der die Gastgeber mit einem Tor zum 2:1 erneut in Führung brachte. Dies schien den Spielfluss der Tribuswinkler etwas zu bremsen, da sie sich schwer taten, wieder ins Spiel zu finden. Die Allander verteidigten ihre Führung tapfer, während Tribuswinkel immer wieder Angriffe startete, jedoch in der Abwehrreihe der Gastgeber hängen blieb.

In der 79. Minute schlug Tribuswinkel jedoch erneut zu. Kevin Traxler nutzte einen Fehler des Allander Torhüters eiskalt aus und erzielte den 2:2-Ausgleich. Es war ein schlitzohriges Tor, das die Gäste wieder ins Spiel brachte und den Druck auf die Allander erhöhte.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem letzten Aufbäumen beider Teams. Ein Freistoß von Maximilian Loibnegger in der 83. Minute wurde von der Mauer der Tribuswinkler abgeblockt, und auch ein Eckball für die Gäste in der 84. Minute brachte keine Veränderung des Spielstands. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit sah Jan Steiner von Tribuswinkel noch die Gelb-Rote Karte nach einem Foulspiel, was die Gäste in Unterzahl brachte.

In der fünfminütigen Nachspielzeit versuchten beide Mannschaften noch, den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb beim 2:2. Das Spiel endete schließlich nach 95 Minuten mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

Dieses spannende Spiel zeigte, dass sowohl der SC Alland als auch der FC Tribuswinkel zu den Top-Teams der 2. Klasse Triestingtal gehören und weiterhin um die Spitzenplätze kämpfen werden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (22333 Bonuspunkte)

2. Klasse Triestingtal: Alland : FC Tribuswinkel - 2:2 (1:1)

77 Kevin Traxler 2:2

50 Sahid Omar Osman 2:1

37 Florian Scharz 1:1

25 Silviu Burcoiu 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.