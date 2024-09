Überzeugender Heimsieg für den SC Günselsdorf gegen Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt

Spielberichte

Der SC Günselsdorf feierte in der 6. Runde der 2. Klasse Triestingtal einen klaren 3:0-Heimsieg gegen die SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt. In einem von Anfang an dominierenden Spiel setzten sich die Günselsdorfer gegen die Gäste durch, die trotz einiger guter Ansätze letztlich chancenlos blieben. Die Tore für die Gastgeber erzielten Andreas Buger, Filip Jandrijevic und Nico Schindler.

Erster Durchgang: Frühe Führung für den Sportclub Günselsdorf

Der SC Günselsdorf startete in Blau und dominierte von Beginn an das Spielgeschehen. Bereits in der 11. Minute nutzte Andreas Buger einen schnellen Konter und ließ dem Schlussmann der Gäste keine Chance, indem er den Ball zur 1:0-Führung im Netz unterbrachte. Diese frühe Führung gab den Günselsdorfern Sicherheit und sie kontrollierten das Spiel fortan.

Die Gäste aus Klausen-Leopoldsdorf, die in grauen Dressen aufliefen, versuchten mit einer jungen Mannschaft immer wieder über Konter gefährlich zu werden. In der 24. Minute bot sich ihnen eine große Chance, als ein Schuss nur knapp neben das Tor ging. Trotz dieses gefährlichen Angriffs und weiteren Versuchen, die Hintermannschaft der Günselsdorfer zu durchbrechen, blieb der Sportclub Günselsdorf in der Defensive stabil.

Ein weiterer Höhepunkt der ersten Halbzeit war ein Schuss von Andreas Buger, der zweimal vom Torhüter der Gäste sehenswert pariert wurde. Mit einer verdienten 1:0-Führung für die Gastgeber ging es schließlich in die Pause.

Zweite Halbzeit: Rote Karten und zwei weitere Treffer für Günselsdorf

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Die Gäste versuchten nun mehr Druck aufzubauen und hatten in der zweiten Halbzeit einige vielversprechende Ansätze. Dennoch gelang es ihnen nicht, die gut organisierte Defensive der Günselsdorfer zu überwinden. In der 63. Minute wurde Hojad Ibrahimi von Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt wegen einer Tätlichkeit mit der roten Karte des Feldes verwiesen, was die Situation für die Gäste weiter erschwerte.

Die Günselsdorfer nutzten die numerische Überlegenheit und erhöhten den Druck auf das gegnerische Tor. In der 79. Minute war es schließlich Filip Jandrijevic, der nach einem Durcheinander im Strafraum am schnellsten reagierte und den Ball zum 2:0 über die Linie drückte. Nur drei Minuten später, in der 82. Minute, wurde den Gastgebern ein Elfmeter zugesprochen. Nico Schindler trat an und verwandelte souverän zum 3:0.

In der Schlussphase musste Laurenz Winkler von Günselsdorf nach einer Gelb-Roten Karte in der 83. Minute das Spielfeld verlassen, doch der komfortable Vorsprung ließ keinen Zweifel am Ausgang des Spiels. Die letzten Minuten verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und so endete das Spiel mit einem verdienten 3:0-Sieg für den SC Günselsdorf.

Dieser Erfolg stärkt die Position der Günselsdorfer in der Tabelle der 2. Klasse Triestingtal und zeigt, dass sie in dieser Saison durchaus ein Wörtchen mitreden können. Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder sammeln und in den kommenden Spielen versuchen, wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (22483 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.