Überwältigender Sieg des SC Felixdorf über den SC Pfaffstätten

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 15:05

In einem eindrucksvollen Auswärtsspiel triumphierte der SC Felixdorf, vor rund 130 Zuschauern, mit einem klaren 6:0 über den SC Pfaffstätten. Bereits in der ersten Halbzeit dominierte Felixdorf das Spielgeschehen und ließ den Gastgebern kaum eine Chance. Der Star des Spiels war zweifellos Lukas Grabenwöger, der alle sechs Tore für die Felixdorfer erzielte. Der Sportclub Pfaffstätten war trotz tapferer Bemühungen nicht in der Lage, dem Ansturm der Gäste standzuhalten.

Frühe Führung für Felixdorf

Die Partie begann mit einem energischen Auftreten des SC Felixdorf, der früh Druck auf die Pfaffstättner ausübte. Bereits in der 12. Minute setzte Lukas Grabenwöger ein erstes Ausrufezeichen, indem er den Ball zum 1:0 im Netz unterbrachte. Die Pfaffstättner zeigten sich davon beeindruckt, schafften es jedoch nicht, die Offensive der Gäste zu bremsen.

Nur zwei Minuten später, in der 14. Minute, schlug Grabenwöger erneut zu. Mit einem präzisen Schuss erhöhte er auf 2:0, was den Druck auf die Heimmannschaft weiter verstärkte. Die Pfaffstättner bemühten sich, ins Spiel zu finden, doch die Defensive des SC Felixdorf hielt stand und ließ kaum Chancen für die Gastgeber zu.

Die Dominanz der Felixdorfer spiegelte sich auch in der 34. Minute wider, als Lukas Grabenwöger seinen Hattrick perfekt machte. Mit einem kraftvollen Abschluss ließ er dem Torhüter des SC Pfaffstätten keine Chance und stellte den Halbzeitstand von 3:0 her. Die Pfaffstättner Fans hofften auf eine Wende in der zweiten Halbzeit, doch die Gäste blieben das tonangebende Team.

Grabenwöger macht Sechserpack perfekt

Nach dem Seitenwechsel setzte der SC Felixdorf seinen Siegeszug fort. In der 69. Minute verwandelte Lukas Grabenwöger einen Elfmeter zum 4:0. Dieses Tor besiegelte endgültig das Schicksal der Heimmannschaft, die keinen Weg fand, die starke Verteidigung der Felixdorfer zu durchbrechen.

In der Schlussphase des Spiels zeigte Grabenwöger erneut seine Klasse. In der 88. Minute trat er ein weiteres Mal zum Elfmeter an und ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, das 5:0 zu erzielen. Die Pfaffstättner konnten dem nichts mehr entgegensetzen und mussten sich mit ihrer Niederlage abfinden.

Doch damit nicht genug: Kurz vor dem Abpfiff in der 93. Minute setzte Lukas Grabenwöger mit seinem sechsten Treffer den Schlusspunkt in einem überragenden Spiel. Der SC Felixdorf feierte mit dem 6:0 einen eindrucksvollen Auswärtssieg und sicherte sich damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Der SC Pfaffstätten musste sich der Klasse von Lukas Grabenwöger und der starken Leistung des gesamten Felixdorfer Teams geschlagen geben. Ein Spiel, das sicherlich in Erinnerung bleiben wird, vor allem für den Torjäger des Tages, der mit seiner herausragenden Leistung alle Blicke auf sich zog.

2. Klasse Triestingtal: Pfaffstätten : SC Felixdorf - 0:6 (0:3)

93 Lukas Grabenwöger 0:6

88 Lukas Grabenwöger 0:5

69 Lukas Grabenwöger 0:4

34 Lukas Grabenwöger 0:3

14 Lukas Grabenwöger 0:2

12 Lukas Grabenwöger 0:1

