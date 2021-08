3:1 gegen Gumpoldskirchen: ASC Leobersdorf holt ersten Saisonsieg

Details Samstag, 21. August 2021 08:59

2. Klasse Triestingtal/AV: Die 1. SVG Gumpoldskirchen hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:3-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Etwas mehr als 200 Besucher kamen zum Spiel, das die Gastgeber mit 3:1 gewinnen konnten.

Der Großteil der ersten Halbzeit brachte beiden Teams nichts Zählbares. Doch noch vor dem Seitenwechsel sorgte Dominik Bauer mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gast. Der ASC Leobersdorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

3:0 war die Entscheidung

Mario Kretl machte in der 51. Minute das 2:0 des Gastgebers perfekt. Für das 3:0 des ASC Leobersdorf sorgte Christopher Scharrach, der in Minute 74 zur Stelle war. Marc Jamgotschjan verkürzte für Gumpoldskirchen später in der 86. Minute auf 1:3. Zum Schluss feierte Leobersdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Gumpoldsk.

Der ASC Leobersdorf hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert. Leobersdorf machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang sechs.

Die 1. SVG Gumpoldskirchen steht nach zwei Niederlagen noch punktelos da.

2. Klasse Triestingtal: ASC Leobersdorf – 1. SVG Gumpoldskirchen, 3:1 (1:0)

43 Dominik Bauer 1:0

51 Mario Kretl 2:0

74 Christopher Scharrach 3:0

86 Marc Jamgotschjan 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!