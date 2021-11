Unentschieden: Enzesfeld/H. und Berndorf teilen die Punkte

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:59

2. Klasse Triestingtal: Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von BSV Enzesfeld/H. gegen Berndorf. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

450 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den BSV Enzesfeld/H. schlägt – bejubelten in der 32. Minute den Kopfball-Treffer von Michael Schabauer zum 1:0. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Christofer Horvat auf Seiten des SC Berndorf mit einem Flachschuss ins Eck das 1:1 (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Arlind Krasniqi versenkte die Kugel per Freistoß zum 2:1 (59.). In der 74. Minute erzielte Niklas Ortner per Nachschuss das 2:2 für Berndorf. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. BSV Enzesfeld/H. und der SC Berndorf spielten unentschieden.

Top-Duell ohne Sieger

71 Tore – mehr Treffer als der BSV Enzesfeld/H. erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Triestingtal.

Die Offensivabteilung von Berndorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 59-mal zu.

Mit diesem Unentschieden verpasste der Gastgeber die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher elf Siege ein. Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Der SC Berndorf entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während der BSV Enzesfeld/H. in dieser Zeit vier Erfolge und ein Remis vorweist.

BSV Enzesfeld/H. tritt am Freitag, den 05.11.2021, um 19:30 Uhr, beim ASC Leobersdorf an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt Berndorf den Sportclub Pottenstein.

2. Klasse Triestingtal: BSV Enzesfeld/H. – SC Berndorf, 2:2 (1:1)

32 Michael Schabauer 1:0

40 Christofer Horvat 1:1

59 Arlind Krasniqi 2:1

74 Niklas Ortner 2:2

