Sooss schießt Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt ab

2. Klasse Triestingtal: Der SV Sooss kannte vor rund 40 Fans mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt geendet.

Ein Doppelpack brachte Sooss in eine komfortable Position: Florian Scharz war gleich zweimal zur Stelle (20.,EM/28.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Bahattin Babuscu den Vorsprung der Gastgeber auf 3:0 (40.). Der dominante Vortrag des SV Sooss im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Der SV Sooss ließ den Vorsprung durch Manfred Hochstöger in der 52. Minute anwachsen. Moritz Niese legte in der 66. Minute zum 5:0 für Sooss nach. Eigentlich war Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt schon geschlagen, als Christoph Deimel das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (70.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr der SV Sooss einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Sooss nun Neunter

Sooss sprang mit diesem Erfolg auf den neunten Platz. Der SV Sooss bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten. Durch den klaren Erfolg über den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt ist Sooss weiter im Aufwind.

126 Tore kassierte Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Triestingtal. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Schlusslichts immens. Die Offensive des SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – fünf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Über die Hälfte dieser Saison wurde bereits gespielt. Doch Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt hat auch jetzt noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist der SV Sooss zum SC Schönau, zeitgleich empfängt der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt den SC Alland.

2. Klasse Triestingtal: SV Sooss – SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, 6:0 (3:0)

70 Christoph Deimel 6:0

66 Moritz Niese 5:0

52 Manfred Hochstoeger 4:0

40 Bahattin Babuscu 3:0

28 Florian Scharz 2:0

20 Florian Scharz 1:0