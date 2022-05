Sooss holt sich beim SC Pottenstein Packung ab

Details Samstag, 21. Mai 2022 01:35

2. Klasse Triestingtal: Der Sportclub Pottenstein erteilte dem SV Sooss vor rund 100 Zuschauern eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Der SC Pottenstein ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Sooss einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Pottenstein die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:1 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Andreas Schrot markierte in der vierten Minute die Führung. Der Sportclub Pottenstein machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Yannick Pollek (9.). Schrot baute den Vorsprung des SC Pottenstein in der 13. Minute aus. Die Heimelf dominierte die Anfangsphase klar, schaltete dann aber einen Gang zurück. Der SV Sooss ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Pottenstein. In der 57. Minute legte Pascal Aichinger zum 4:0 zugunsten des Sportclub Pottenstein nach. Eigentlich war Sooss schon geschlagen, als Pollek das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (59.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr der SC Pottenstein einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Pottenstein bleibt auf Rang vier

Kurz vor Saisonende belegt Pottenstein mit 46 Punkten den vierten Tabellenplatz. Der Sportclub Pottenstein sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Der SC Pottenstein erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Der SV Sooss befindet sich mit 26 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Sieben Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Während Pottenstein am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) beim SC Alland gastiert, duelliert sich Sooss zeitgleich mit der 1. SVG Gumpoldskirchen.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – SV Sooss, 5:0 (3:0)

59 Yannick Pollek 5:0

57 Pascal Aichinger 4:0

13 Andreas Schrot 3:0

9 Yannick Pollek 2:0

4 Andreas Schrot 1:0