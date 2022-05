Kantersieg beim ASK Blumau: Berndorf nicht zu stoppen

Details Sonntag, 22. Mai 2022 01:25

2. Klasse Triestingtal: Rund 90 Besucher kamen nach Blumau um das Spiel gegen Berndorf mitzuverfolgen. Der SC Berndorf führte den ASK Blumau nach allen Regeln der Kunst mit 9:0 vor. Berndorf setzte sich standesgemäß gegen Blumau durch. Das Hinspiel war mit einem 4:0 ganz zugunsten des SC Berndorf gelaufen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Peter Katzenschlager markierte in der vierten Minute die Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Alen Brnjak den Vorsprung des Spitzenreiters. Ozan Aydin legte in der 24. Minute zum 3:0 für Berndorf nach. Mit Toren von Niklas Ortner (32./44.) und Fitim Vorfaj (36.) zeigte der SC Berndorf weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Katzenschlager vollendete zum siebten Tagestreffer in der 45+1. Spielminute. Dem ASK Blumau wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper des Heimteams bis dahin hinter sich. Vorfaj gelang ein Doppelpack (53./84.), mit dem er das Ergebnis auf 9:0 hochschraubte. Schließlich war auch der Torrausch von Berndorf vorbei und Blumau in Einzelteile zerlegt.

Vorfaj-Dreierpack und Titelträume

Der ASK Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt Blumau mit 18 Punkten den elften Tabellenplatz. Nun musste sich der ASK Blumau schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Blumau, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Beim SC Berndorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zwölf Gegentoren stellt Berndorf die beste Defensive der 2. Klasse Triestingtal. Der SC Berndorf ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 21 Siege und ein Unentschieden. Berndorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Nächster Prüfstein für den ASK Blumau ist der ASC Leobersdorf auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). Der SC Berndorf misst sich zur selben Zeit mit dem SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt.

2. Klasse Triestingtal: ASK Blumau – SC Berndorf, 0:9 (0:7)

84 Fitim Vorfaj 0:9

53 Fitim Vorfaj 0:8

46 Peter Katzenschlager 0:7

44 Niklas Ortner 0:6

36 Fitim Vorfaj 0:5

32 Niklas Ortner 0:4

24 Ozan Aydin 0:3

14 Alen Brnjak 0:2

4 Peter Katzenschlager 0:1